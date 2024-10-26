Чем опасен осенний стресс и как с ним бороться: шесть советов врача

Чем опасен осенний стресс и как с ним бороться: 6 советов врачей
Осень — это время перемен. Природа готовится к зимнему сезону, а люди часто сталкиваются с новыми вызовами и стрессами. Переход от ярких летних дней к холодным осенним вечерам может вызывать у многих чувство тревоги и подавленности. Стресс — это естественная реакция на изменения. От том, как бороться со стрессом, рассказал URA.RU врач-невролог Павел Хорошев.
Что такое стресс?
Стресс — это физиологическая и психологическая реакция на жизненные трудности или изменения. Он может возникать в ответ на различные ситуации:
- Изменения в жизни (переезд, новая работа);
- Социальные взаимодействия (конфликты, экзамены);
- Физические нагрузки (тренировки, болезни).
Стресс может быть деструктивным. Это так называемый дистресс. И может быть полезным, когда он стимулирует нас к действию и помогает преодолевать трудности. Это так называемый эустресс. Например, небольшая доза стресса перед важным событием повышает концентрацию и мотивацию.
«Нет ни одного живого существа на планете, которое могло бы адаптироваться, также эффективно, быстро и без вреда для себя, как человек», — рассказывает врач-невролог Павел Хорошев.
Чем опасен дистресс
Дистресс — это форма стресса, которая возникает, когда жизненные требования превышают возможности человека справиться с ними. Дистресс может проявляться в различных формах:
- Эмоциональные симптомы: тревога, депрессия, раздражительность.
- Физические симптомы: головные боли, бессонница, проблемы с пищеварением.
- Поведенческие изменения: избегание социальных контактов, злоупотребление алкоголем или наркотиками.
Дистресс серьезно отражается на здоровье человека — особенно хронический. Он связан с различными заболеваниями: сердечно-сосудистые болезни, диабет и некоторые виды рака.
Как отличить стресс от болезни?
Проявления стресса и дистресса могут напоминать симптомы различных заболеваний: от телесных до психических. Важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу при наличии постоянных проблем со сном, аппетитом или другими симптомами.
«Сначала лучше посетить терапевта, который назначит необходимые исследования, проведёт дифференциальную диагностику, чтобы установить точные причины жалоб и порекомендует визит к профильному специалисту», — рассказывает врач-невролог, рефлексотерапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Галина Смирнова.
Опасность длительного стресса
Длительное воздействие стресса может привести к серьезным заболеваниям, включая: сердечно-сосудистые патологии (гипертония, инфаркт), проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва), эндокринные болезни (сахарный диабет).
Также может наблюдаться снижение иммунной защиты и увеличение частоты инфекций. Часто стресс сопровождается головной болью, утомляемостью, нарушением сна и раздражительностью.
«У человека повышается давление — ему нужно либо бить либо бежать. И для того, и для другого, нужно, чтобы артериальное давление было высокое. Это механизм воздействия гормонов: адреналина и кортизола», — рассказывает врач-невролог Павел Хорошев.
Как справляться со стрессом
- Определите источники стресса: Понимание того, что именно вызывает стресс — первый шаг к его преодолению.
- Развивайте навыки управления временем: Хорошая организация помогает снизить уровень стресса.
- Спорт: Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение. Это, в свою очередь, хорошо влияет на снятие стресса.
- Используйте методы релаксации: медитация, йога и дыхательные упражнения могут стать отличным антистрессом.
- Общайтесь с близкими: Поддержка друзей и семьи играет важную роль в преодолении трудных периодов.
- Обратитесь за профессиональной помощью: Психотерапия или консультации могут быть полезными для понимания и управления стрессом.