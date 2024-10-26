Чем опасен осенний стресс и как с ним бороться: шесть советов врача

Осень — это время перемен. Природа готовится к зимнему сезону, а люди часто сталкиваются с новыми вызовами и стрессами. Переход от ярких летних дней к холодным осенним вечерам может вызывать у многих чувство тревоги и подавленности. Стресс — это естественная реакция на изменения. От том, как бороться со стрессом, рассказал URA.RU врач-невролог Павел Хорошев.

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Что такое стресс?

Стресс — это физиологическая и психологическая реакция на жизненные трудности или изменения. Он может возникать в ответ на различные ситуации:

Изменения в жизни (переезд, новая работа);

Социальные взаимодействия (конфликты, экзамены);

Физические нагрузки (тренировки, болезни).

Стресс может быть деструктивным. Это так называемый дистресс. И может быть полезным, когда он стимулирует нас к действию и помогает преодолевать трудности. Это так называемый эустресс. Например, небольшая доза стресса перед важным событием повышает концентрацию и мотивацию.

«Нет ни одного живого существа на планете, которое могло бы адаптироваться, также эффективно, быстро и без вреда для себя, как человек», — рассказывает врач-невролог Павел Хорошев.

Чем опасен дистресс

Дистресс — это форма стресса, которая возникает, когда жизненные требования превышают возможности человека справиться с ними. Дистресс может проявляться в различных формах:

Эмоциональные симптомы: тревога, депрессия, раздражительность.

Физические симптомы: головные боли, бессонница, проблемы с пищеварением.

Поведенческие изменения: избегание социальных контактов, злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Дистресс серьезно отражается на здоровье человека — особенно хронический. Он связан с различными заболеваниями: сердечно-сосудистые болезни, диабет и некоторые виды рака.

Как отличить стресс от болезни?

Проявления стресса и дистресса могут напоминать симптомы различных заболеваний: от телесных до психических. Важно не заниматься самолечением и обратиться к врачу при наличии постоянных проблем со сном, аппетитом или другими симптомами.

«Сначала лучше посетить терапевта, который назначит необходимые исследования, проведёт дифференциальную диагностику, чтобы установить точные причины жалоб и порекомендует визит к профильному специалисту», — рассказывает врач-невролог, рефлексотерапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Галина Смирнова.

Опасность длительного стресса

Длительное воздействие стресса может привести к серьезным заболеваниям, включая: сердечно-сосудистые патологии (гипертония, инфаркт), проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва), эндокринные болезни (сахарный диабет).

Также может наблюдаться снижение иммунной защиты и увеличение частоты инфекций. Часто стресс сопровождается головной болью, утомляемостью, нарушением сна и раздражительностью.

«У человека повышается давление — ему нужно либо бить либо бежать. И для того, и для другого, нужно, чтобы артериальное давление было высокое. Это механизм воздействия гормонов: адреналина и кортизола», — рассказывает врач-невролог Павел Хорошев.

Как справляться со стрессом