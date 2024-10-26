Психолог рассказал, что поможет добиться повышения

Картавость, слишком быстрое произношение слов и неприятный тембр голоса могут стать причиной застоя в карьере.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«От того, насколько разборчив ваш голос, насколько мелодика речи развита, насколько вы хорошо воспринимаетесь окружением, как умеете подавать информацию, зависит очень многое. Если ваша работа связана с коммуникациями или вы просто хотите строить отношения, получать повышения по службе, то речь и голос — это мощнейший инструмент. Если вы не работаете со своим заиканием или жёсткой картавостью, шепелявостью или вы проглатываете звуки, и вы не получаете должного отклика по развитости вашей карьеры, то это надо исправлять. Вас не сделают руководителем, не будут доверять что-то, что связано с качественной коммуникацией, потому что ваша речь не налажена. Если человек тихо говорит, слишком быстро, у него неприятный тембр голоса, со всем этим нужно работать. Особенно, если вы хотите успеха».

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