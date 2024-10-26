Как перестать придумывать оправдания и начать действовать

Мы все время от времени придумываем оправдания для того, чтобы отложить дела на потом или отказаться от целей. Но такая привычка отдаляет нас от успеха и продуктивности.

В жизни каждого наступает момент, когда чувствуешь, что необходимо перейти от оправданий к ответственности и активным действиям. Вот что поможет осуществить этот план.

Разберись в причинах оправданий

Важно разобраться, почему ты придумываешь оправдания вместо того, чтобы действовать. Например, ты можешь просто лениться — это распространенное явление, заставляющее откладывать дела на потом.

Но бывает, что оправдания являются последствием более глубокой эмоциональной реакции. Нередко мы используем их для того, чтобы избавиться от задач, противоречащих нашим целям и желаниям, а еще в случаях, когда мы пообещали то, чего не можем или не хотим выполнить.

Выясни, почему ты придумываешь очередную отмазку, и постарайся разобраться, какие эмоции этому виной.

К примеру, если ты говоришь себе, что у тебя «просто не хватает времени на спорт», но чувствуешь, что испытываешь беспокойство перед пребыванием в спортзале, начни выделять час на то, чтобы потренироваться дома.

Иногда все, что нужно, — это признать, что чего-то не хочешь или боишься, чтобы пересмотреть свои границы, найти выход из ситуации и перестать придумывать оправдания, перенаправив энергию на дела.

Реши, куда хочешь отправиться

Начни с проблемы, которую ты хочешь решить, или поставленной цели. Затем спроси себя, что тебе нужно, чтобы оказаться там, где ты планировал.

Проведи целое исследование о том, как ставить четкие, реалистичные цели, и приступай к работе над их осуществлением.

Вот небольшой пример: недостаточно мечтать о том, что когда-нибудь купишь себе машину. Это является отличным фундаментом для множества оправданий. А вот построив план, что за три года накопишь на машину, откладывая определенную сумму в месяц, ты скорее окажешься у цели, если будешь держать данное себе слово, конечно.

Начинай действовать, не раздумывая

Нередко оправдания возникают из-за того, что мы слишком много обдумываем.

Разбираясь, какие зоны в квартире нужно убрать, и представляя в красках, что это может быть сложно, легко сказать, что не хватит времени и сил, а затем отложить все на потом.

В такие моменты нужно не раздумывать, а действовать. Не давай мозгу лениться и заставлять тебя поверить в возникающие в нем оправдания. Приступай к задаче сразу, по ходу дела разбираясь, каким будет твой следующий шаг.

Конечно, такая стратегия подойдет не для всех аспектов жизни. Например, когда имеешь дело с финансами, лучше проявлять осторожность, чем действовать импульсивно и наживать себе проблем.

Однако, если речь идет об уборке или звонке родственнику, у которого день рождения, лучше действовать не раздумывая.

Избавься от ограничивающих убеждений

Нередко оправдания являются последствием ограничивающих убеждений, в которые мы верим.

Это истории, в которых мы рассказываем себе о том, кто мы есть и чего можем достичь. Говоря себе фразу «Я бестолковый» или «Мне никогда этого не удастся», мы препятствуем тому, чтобы поверить в себя и начать что-то делать вместо того, чтобы придумывать оправдания.

Так что в следующий раз, когда поймаешь себя на подобных мыслях, подойди к зеркалу и несколько раз произнеси противоположное им убеждение:

«Я не бестолковый — я могу научиться чему угодно, потратив немного времени».

Поверь, это работает и заряжает мотивацией на то, чтобы становиться лучше.

Найди пример для подражания

Иногда полезно посмотреть на какого-то человека и сказать себе:

«Если он это сделал, то почему я не могу?»

Найди вдохновение в ком-то, а затем пообещай, что станешь для других таким же вдохновением. Как только ты начнешь осознавать, что ты способен к росту и развитию, ты перестанешь думать о себе как о человеке, которому нужны оправдания.

Узнавай больше

Люди могут придумывать оправдания лишь потому, что боятся неизвестности. Соответственно, чтобы начать действовать, тебе нужно узнавать больше о том, что ты так долго откладываешь на потом.

Перемены всегда подразумевают риск, особенно когда дело касается нового опыта, образа жизни и карьеры. Разобравшись в теме глубже, ты сможешь избавиться от страха и понять, действительно ли хочешь того, что задумал.

Избавившись таким образом от страха неизвестности, ты с большей вероятностью начнешь не придумывать оправдания, а планировать свои действия и воплощать мечты в жизнь.

Не вини других за отсутствие у тебя мотивации

Те, кто любит оправдываться, часто обвиняют других людей или обстоятельства. Это одно из самых разрушительных действий, ведь оно отнимает мотивацию и уверенность в себе, а еще заставляет принижать собственные способности и терять веру в то, что можешь добиться большего.

Бери на себя ответственность, а не обвиняй кого-то еще. Брось привычку жаловаться на жизнь и искать причины своих неудач в других. Вместо этого необходимо думать о том, чего ты хочешь достичь и как это сделать.

Взяв под контроль свои мысли и действия, ты скорее откажешься от оправданий в пользу того, чтобы не терять время и двигаться вперед.

Выйди из спирали стыда

Как правило, люди испытывают стыд за то, что откладывают дела на потом или придумывают оправдания. Из-за этого они чувствуют себя недостойными или обманщиками, что только подкрепляет негативные эмоции.

Когда ты осознаешь, что оправдания мешают тебе жить, ты даешь себе выбор. Всегда задумывайся о последствиях: хочешь ли ты снова испытывать стыд за то, что «отмазался» от чего-то, или ты предпочтешь сделать дело и чувствовать себя победителем?

Думаю, второй вариант тебя устроит куда больше, — он и должен стать твоей мотивацией.

Избавься от привычки рационализировать

«Я съем эту вредную закуску, так как у меня был плохой день», «Я всю неделю занимался, поэтому могу пропустить тренировку сегодня» — вот простые примеры рационализации, которую мы используем для оправданий.

Перестань прибегать к ней, чтобы научиться брать на себя ответственность. Рационализация является лишь способом скрыть и приукрасить свои мотивы. Ты ешь закуску во фритюре, так как она вкусная и ее не нужно готовить, а на тренировку не хочешь идти, так как новая игра установилась на твой компьютер.

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени позволять себе побыть геймером или съесть что-то бесполезное. Ни одна из этих вещей сама по себе не помешает достижению твоих целей в спорте или образе жизни.

Но если у тебя есть привычка рационализировать и оправдывать подобные действия, то с большей вероятностью ты позволишь им стать привычкой, а не единичными случаями.

Чтобы сломать этот шаблон, начни искать оправдания и противоречить им, а также поступать противоположным образом. Будь честен с собой в том, зачем ты совершаешь тот или иной поступок.