Как понять, что у вас кризис среднего возраста

Как распознать состояние и стоит ли отчаиваться, если это про вас?

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Обычно кризис среднего возраста характерен для людей, перешагнувших 30-летний рубеж. Это состояние всегда связано с переоценкой жизненного опыта. В такое время начинает казаться, что многие возможности были упущены, а мечты так и остались нереализованными. Возникает беспокойство, которое иногда может перерастать в депрессию.

«Обычно само слово «кризис» ассоциируется с негативным периодом, однако при правильном подходе указанная фаза способна помочь выйти на новый качественный уровень», - Роман Цветков, психолог, специалист по межличностным отношениям.

Чтобы разобраться в том, находитесь ли вы в данный момент в кризисе среднего возраста, задайте себе следующие вопросы.

1. Чувствуете ли вы неудовлетворённость жизнью или тем, что достигли?

Очень часто, подойдя к определённому возрасту, люди вдруг понимают, что испытывают неудовлетворённость жизнью. Это связано с тем, что у них не получилось реализовать какие-то планы. Обычно подобное ощущение отмечается в таких сферах, как карьера и личные отношения, которые мы берём за главные показатели успешности человека.

2. Есть ли у вас повышенное стремление к переменам в карьере или личной жизни?

Этот вопрос плавно вытекает из первого, поскольку если вы отмечаете неудовлётворенность какой-либо сферой своей жизни, то, соответственно, обнаруживаете у себя повышенное стремление совершить небольшую «революцию» и достичь заданного уровня.

3. Обдумываете ли вы свое прошлое и часто ли сожалеете о неосуществлённых мечтах?

У каждого человека есть такие моменты в прошлом, которые вызывают довольно бурные эмоции. И здесь на ум сразу приходит мудрая поговорка, что «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть», ведь большинство людей чаще всего следуют второму варианту.

4. Испытываете ли вы тревогу по поводу старения, здоровья или внешности?

Кризис среднего возраста неразрывно связан с тревогами по поводу приближающегося старения и возможного ухудшения здоровья. Это естественно для каждого человека. Нередко данный период ассоциируют с эксцентричным и несвойственным поведением, когда хочется резко рвануть в кругосветное путешествие, кардинально сменить имидж, вступить в неоднозначные отношения или освоить новое занятие, чтобы доказать себе, что мы ещё молоды и полны сил.

5. Хочется ли вам изменить свой стиль жизни или внешность радикальным образом?

И вновь момент, вытекающий из предыдущего вопроса и связанный с сильной тягой человека не только к внутренним изменениям, но и к внешним. Кстати, очень часто такие перемены идут многим людям только на пользу, придавая уверенность в себе и преображая в лучшую сторону.

6. Чувствуете ли вы стабильно эмоциональное напряжение или беспокойство?

Находясь в кризисе среднего возраста, человек испытывает сильное напряжение, даже если видимых причин для подобного состояния нет. Это можно объяснить тем, что мы привыкли оглядываться назад и задаваться вопросом, правильным ли путём пошли много лет назад.

7. Увеличилось ли желание начать новые отношения или пересмотреть существующие?

Данную сторону кризиса среднего возраста чаще связывают с поведением мужчин, когда в 40 лет некоторые примерные семьянины начинают искать новые отношения или активно пересматривать атмосферу, сложившуюся в браке. Однако подобной переоценкой занимаются и женщины, которые в определённый период испытывают желание круто поменять жизнь.

Если на многие вопросы вы ответили «да», то, вероятно, действительно испытываете кризис среднего возраста. Не стоит волноваться! Достаточно помнить, что это частая фаза человеческой жизни. Поддержка друзей, семьи или профессионального психолога может помочь справиться с возникшими переживаниями.

Как показывает практика, люди, которые задумываются о вышеперечисленных вещах, всегда выглядят лучше тех, кто об этом вообще не переживают. Можно воспринимать возникшее состояние как большую проблему для себя или как мудрость, уходящую в вашу внутреннюю энциклопедию. Помните, что кризис среднего возраста способен привести либо к росту (если искать причины возникшего неудовлетворения и продуманно их устранять), либо к разрушению (если принимать импульсивные решения).