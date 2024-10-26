Шесть причин, почему быть домоседом не так уж и плохо

Осенью и зимой многие люди становятся домоседами. Но иногда привычка оставаться дома может стать причиной появления на душе чувства вины или ощущения, что поступаешь неправильно. Не стоит корить себя за то, что предпочитаешь провести вечер в четырех стенах своей квартиры, пока другие люди гуляют и развлекаются в барах. Быть домоседом не так уж и плохо — вот несколько причин почему.

Ты лучше питаешься

Когда ты отправляешься в кафе или ресторан, сразу же хочется чего-то вкусного и необычного, возможно, жирного и жаренного во фритюре. И чем чаще ты обедаешь и ужинаешь в заведениях, тем реже придерживаешься полезного плана питания. Конечно, можно стараться обедать салатами или горячими блюдами в ближайшей столовой, но все же бывает трудно удержаться от соблазна забежать куда-то, чтобы перекусить шаурмой или картошкой фри.

Однако, оставаясь дома, ты с высокой вероятностью будешь готовить блюда из более полезных продуктов. Конечно, бывает лень, и доставку из ресторанов никто не отменял, но все же, уделив внимание самостоятельному приготовлению еды, ты сможешь быть не просто домоседом, а здоровым человеком.

К тому же ты будешь в силах проконтролировать не только количество калорий в пище, но и свежесть ингредиентов, из которых она изготовлена. А еще, практикуясь в кулинарии, ты приобретаешь полезный навык, а также поддерживаешь психическое здоровье — ученые считают, что готовка действует на нашу нервную систему не хуже медитации, помогая расслабиться и почувствовать себя довольным жизнью.

Ты не тратишь много денег

Ты мог заметить, что деньги утекают, как вода, стоит тебе выйти из дома. А если ты склонен к импульсивным покупкам или никак не можешь привести бюджет в порядок, то и подавно.

Оставаясь дома, ты сможешь легче сэкономить средства. Ты не тратишься на бензин, еду на вынос и многие вещи, которые съедают значительную часть бюджета.

Нет, никто не говорит о том, что нужно запираться в четырех стенах и вести жизнь затворника. Но все же стать домоседом на пару-тройку дней до зарплаты или в моменты, когда вот-вот накопишь на что-то важное, стоит.

Ты отдыхаешь от давления общества

Дома, особенно если ты живешь один, ты можешь выглядеть как угодно. И это очень приятно, учитывая, что ежедневно мы сталкиваемся с огромным социальным давлением относительно нашего внешнего вида.

Иногда бывает просто жизненно необходимо расслабиться, надев любимую смешную пижаму, и не придавать никакого значения тому, как ты выглядишь.

Конечно, это не значит, что не нужно за собой ухаживать, например причесываться или следить за гигиеной. Но все же приятно иметь моменты, когда тебе не нужно тратить время на размышления о том, что надеть и с чем это сочетать.

К слову, многие люди, работающие на удаленке, считают это большим преимуществом. Они трудятся в комфортных условиях и в удобной одежде, что повышает их производительность и позволяет находить удовольствие в работе.

Ты поддерживаешь психическое здоровье

Важно периодически выходить в социум и общаться с окружающими, чтобы поддерживать свое психическое здоровье.

Но и пребывание дома играет в этом большую роль. Любимая квартира может быть для тебя безопасным местом, где ты чувствуешь контроль над тем, чтобы все в ней было так, как тебе нравится. В то время как работа или чрезмерное количество общения с другими, особенно если ты интроверт, может приносить стресс, любимый дом способствует расслаблению и ощущению спокойствия.

Также, находясь дома, ты можешь погрузиться в размышления, подвести итоги, восстановиться и собраться с мыслями, чтобы взяться за новые начинания или понять, чего тебе не хватает.

У тебя хорошие отношения с семьей

Пребывание дома с теми, кого ты любишь, помогает укреплять отношения. Ты стараешься больше заботиться о тех, кто рядом, проводишь с ними много времени, а значит, лучше узнаешь своих близких.

А еще ваше общение является более здоровым и качественным. Невозможно разобраться в проблемах или полностью услышать другого человека «на бегу» или постоянно отвлекаясь на что-то, когда вы находитесь в каком-нибудь общественном месте.

Конечно, быть рядом с кем-то двадцать четыре часа в сутки сложно, и это может привести к ухудшению отношений. Однако, найдя баланс между личным пространством, например занятием хобби в одиночестве, и пребыванием рядом с близкими, можно заметить, что и ты, и твоя семья чаще чувствуете себя счастливыми, а также ощущаете заботу и поддержку, которые так нужны каждому.

Твои друзья — настоящие

Есть большая разница между настоящими друзьями и приятелями, с которыми приятно тусоваться.

Люди, которые весело проводят с тобой время на вечеринках и мероприятиях, но при этом никогда не уделяют тебе внимания, стоит тебе уйти, являются не более чем знакомыми.

Но если у тебя есть те, кто не забывает про тебя, когда ты предпочитаешь проводить время дома, а также присутствует в твоей жизни не только тогда, когда ты выходишь за порог, то считай себя счастливчиком. Это настоящие друзья, которые познаются не только в радости, но и в том, чтобы находиться на расстоянии, но все равно не терять близости.

Приятно знать, что у тебя есть люди, с которыми ты можешь встретиться и от души потусоваться, но в то же время быть уверенным, что они никуда не денутся, если тебе захочется побыть дома. Более того, настоящие друзья никогда не станут осуждать тебя за домоседческий образ жизни, который ты ведешь, — это и есть настоящие здоровые отношения, строящиеся на принятии отличий друг друга и взаимном уважении.