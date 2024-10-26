Чем полезна эмоциональная трезвость и как ее практиковать

Негативные мысли могут иметь опьяняющий эффект: они сбивают с ног, заставляют испытывать множество разных неприятных эмоций, а также сомневаться в себе и своих решениях. Их побочные эффекты могут быть по-настоящему разрушительными как для твоей психики, так и для общего благополучия.

Если не хочешь столкнуться с ними лицом к лицу и нажить себе новых проблем, необходимо практиковать эмоциональную трезвость. А чтобы начать это делать, нужно узнать, в чем она заключается и какие методы помогут сделать ее частью своей повседневной жизни.

Что такое эмоциональная трезвость

Эмоциональная трезвость — это сочетание эмоционального интеллекта и саморегуляции.

Она заключается в умении справляться с трудными эмоциями и реагировать на них по мере возникновения, чтобы успокоиться и взять чувства под контроль.

Это тяжелая работа, но усилия стоят награды. Видишь ли, мозг может легко стать зависим от повторяющихся вредных моделей мышления. Поэтому, когда ты ежедневно испытываешь стресс на работе, волнуешься из-за денег или отношений, ты приучаешь разум и тело реагировать на подобные ситуации с помощью реакции «бей или беги».

К сожалению, справиться с ней бывает очень сложно. В состоянии «бей или беги» ты не можешь мыслить ясно и подходишь к жизни с позиции интуиции, а не разума, сострадания и любопытства. Из-за этого ты становишься крайне реактивным, пугливым или эгоцентричным.

Однако ты можешь контролировать то, как реагируешь на появляющиеся мысли и чувства. Для этого и нужна эмоциональная трезвость, напрямую связанная с успехом, счастьем и богатством. Она состоит из нескольких компонентов.

Принятие

Когда ты пребываешь в состоянии эмоционального опьянения, ты можешь тратить много времени на размышление о вещах, которые не можешь контролировать, но хотел бы изменить. Ты тратишь на это свою драгоценную энергию и нервы, но в конце концов не приходишь ни к какому результату, так как не можешь повлиять на сложившуюся ситуацию.

Практикуя эмоциональную трезвость, ты учишься одному очень важному навыку — умению принимать то, что происходит, без потребности контролировать вещи, на которые ты не можешь повлиять. Ты предпочитаешь сосредоточиваться на том, что тебе под силу изменить, а не стараешься хвататься за все и сразу. И в этом есть большая сила и мудрость.

Эмоциональный интеллект

Люди, достигшие эмоциональной трезвости, испытывают негативные чувства точно так же, как и остальные.

Однако они умеют замечать и регулировать их. Например, если человеку предстоит презентация на работе, он будет нервничать, но при этом не будет поддаваться негативным мыслям и воспринимать ситуацию как катастрофу.

Эмоциональная трезвость — это умение выбирать здоровые способы самоуспокоения, когда сталкиваешься с трудностями вместо того, чтобы поддаваться негативу и панике.

Устойчивость

Длительные периоды эмоционального опьянения могут серьезно подорвать самооценку. Когда чувства контролируют тебя, а не ты их, твоя способность справляться с неопределенностью и трудностями резко снижается.

С другой стороны, когда ты овладеваешь эмоциональной трезвостью, ты становишься устойчивым человеком, то есть тем, кто умеет ориентироваться в различных ситуациях и приспосабливаться к переменам, а также не боится «подвешенного состояния».

Ты избавляешься от самоограничивающих убеждений и вместо этого чувствуешь необходимость пробовать новое, следовать за своими мечтами и раскрывать свой потенциал.

Осознанность

Стресс серьезно подрывает чувство спокойствия и внутреннего умиротворения. Он не позволяет нам полностью присутствовать в настоящем моменте, а также заставляет разум придумывать множество негативных историй, в которые легко поверить.

Эмоциональная трезвость позволяет вернуть себе спокойствие. Ты не теряешься в мыслях — ты учишься восстанавливать связь со своей интуицией, заземляться и брать чувства под контроль.

Креативность

Стресс мешает нашим творческим способностям работать и раскрываться. Когда мы находимся в режиме «бей или беги», мы отрезаны от всех прекрасных вещей, которые делают нас людьми: творчества, любознательности, сочувствия, любви.

К счастью, когда практикуешь эмоциональную трезвость, ты можешь снова воссоединиться со своим творческим началом и подлинным «я». Ты начнешь думать и действовать с позиции общей открытости, любви и самоуважения, а не повинуясь негативным мыслям и чувствам.

Как практиковать эмоциональную трезвость

Теперь, когда ты знаешь, что такое эмоциональная трезвость, пришло время научиться действовать и говорить. Однако стоит заметить, что невозможно держать чувства под контролем сто процентов времени. Жизнь полна взлетов и падений, и даже самые сознательные люди иногда отвлекаются на негативное настроение. Но все же вот несколько способов поймать свои чувства и отрегулировать их как можно скорее.

Научись распознавать, когда ты эмоционально опьянен

Важно быть более внимательным к своему телу и разуму. Тебе нужно учиться замечать, когда ты испытываешь значительное эмоциональное возбуждение.

Конечно, оно ощущается у каждого из нас по-разному. Но чаще всего оно проявляется в виде раздражительности, подавленности, тревоги без повода, а также в потребности погрузиться в раздумья и изолироваться от окружающих.

Разберись в причинах эмоционального опьянения

Как только ты получишь четкое представление о том, что чувствуешь в состоянии эмоционального опьянения, важно будет разобраться в его триггерах. Что произошло перед тем, как ты ощутил, что начинаешь все больше и больше нервничать?

Нет, не стоит искать виноватых среди окружающих. Важно разобраться, какие ситуации приводят к тому, что твой организм запускает реакцию «бей или беги».

Отличный способ разобраться в своих триггерах — это вести дневник. Записывая, что тебя тревожит и раздражает, ты сможешь заметить закономерности, которые объяснят, что заставляет тебя переходить в состояние эмоционального опьянения.

Спроси себя: откуда берутся негативные эмоции? Есть ли связь между тем, что ты чувствуешь сейчас, и тем, что ты пережил в прошлом? Есть ли душевные раны, которые так и не смогли зажить?

Работая над самосознанием, ты будешь лучше подготовлен к тому, чтобы управлять сложными эмоциями.

Обрати внимание на истории, которые себе рассказываешь

Почти всегда эмоциональное опьянение подкрепляется негативными мыслями. Они могут казаться неуправляемыми, и из-за них мы рассказываем себе всевозможные неприятные истории о ситуации, которая произошла в прошлом или может случиться в будущем. Это делает нас еще более напряженными и поддерживает зависимость от негатива.

Чтобы практиковать эмоциональную трезвость, нужно уметь обращать внимание на истории, которые себе рассказываешь, а затем переходить к следующему этапу практики.

Учись эмоциональной регуляции

Теперь, когда ты разобрался, какая болтовня в голове мешает тебе жить, ты можешь начать создавать пространство между собой и своими мыслями.

Вместо того чтобы реагировать на эмоции и истории, всплывающие в твоем разуме, удели хотя бы секунду тому, чтобы осознать, какие чувства ты испытываешь.

Например, тебя что-то разгневало. Поразмышляй, как правильно отреагировать на это и какой шаг стоит сделать, чтобы он соответствовал твоим ценностям и твоему видению человека, которым ты хочешь быть.

К примеру, если одна из твоих ценностей — сострадание, то говори с собой по-доброму и проявляй уважение к другим людям, вовлеченным в проблему. Не начинай кричать или активно защищаться — лучше сделай глубокий вдох, сделай небольшую паузу и подумай, как твои слова и поступки могут отразиться на твоем собственном благополучии и жизни других. А затем вернись к диалогу со спокойным сердцем или перенеси разговор на потом, чтобы все обдумать, прийти в себя и усмирить пыл до того, как откроешь рот.

Избавься от перфекционизма

Чтобы улучшить практику эмоциональной трезвости, необходимо начать верить в себя. Это означает уважение к своему личному мнению, разумные ожидания от себя и других и понимание того, что жизнь не идеальна.

Мы не имеем никакого контроля над тем, как нас воспринимают другие люди. Даже если мы будем «совершенствами», все равно найдутся те, кому мы не понравимся. Все, что мы можем сделать, — это сосредоточиться на том, чтобы просто становиться лучше, а не делать перфекционизм принципом своей жизни.