Ученые узнали, как много мужчин и женщин изменяют в отношениях

Американские ученые из Университета Стони-Брук изучили распространенность и причины неверности в романтических отношениях. Исследование опубликованный в научном журнале Personal Relationships (PersRelt).

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Команда проанализировала более 300 предыдущих научных работ, чтобы изучить разновидности и формы измен. Окончательный набор данных включал 508 241 респондента из 47 стран, что делает обзор одним из самых полных на сегодня исследований неверности.

На основе изученных статей ученые разделили различные типы неверности на три основные формы: сексуальную, эмоциональную и электронную.

Сексуальная неверность определялась как любая форма сексуальной активности вне основных отношений. Эмоциональная неверность включала формирование глубоких эмоциональных связей с кем-то вне отношений, в то время как электронная неверность относилась к участию в интимном поведении в сети, такому как секстинг или онлайн-флирт.

Метаанализ выявил существенные различия в распространенности различных типов неверности. Сексуальная неверность остается наиболее изученной формой (составляя более 58% исследований), при этом около 25% мужчин и 14% женщин признаются в сексуальной неверности.

Однако эмоциональная и электронная неверность, хотя и менее изученная, также оказалась распространенной. Около 35% мужчин и 30% женщин сообщили об эмоциональной неверности, формируя интимные эмоциональные связи вне своих романтических отношений.

Об электронной неверности, которая включает в себя такое поведение, как онлайн-флирт или участие в сексуальных разговорах в интернете, сообщили 23% мужчин и 14% женщин.

Исследователи утверждают, что эмоциональная и электронная неверность могут быть столь же разрушительными, если не более, в зависимости от динамики отношений.

Например, многие люди могут чувствовать себя более преданными эмоциональной связью, чем одноразовым сексуальным контактом. Рост цифровой коммуникации также создал новые возможности для неверности, однако исследования не в полной мере успевают за этими технологическими изменениями.