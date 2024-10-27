Названы черты личности, способствующие долгим и надежным отношениям

Немецкие ученые из Саарского университета определили, какие черты личности человека указывают на его способность оставаться в длительных отношениях и иметь удовлетворенность ими. Исследование опубликовано в научном журнале Personality & Individual Difference (PID).

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Команда использовала так называемую модель «Большой пятерки», согласно которой личность человека определяется сочетанием пяти факторов: невротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелательности и сознательности.

Ученые изучили данные 972 участников масштабного девятилетнего исследования, проводившегося в Германии.

Результаты показали, что собственные черты личности человека, а не черты его партнера, были основными предикторами долгосрочного удовлетворения отношениями. Было обнаружено, что невротизм оказывает постоянное негативное влияние на удовлетворение как мужчин, так и женщин, причем более высокие уровни этой черты предсказывают более низкое удовлетворение отношениями с течением времени.

Напротив, сознательность оказала положительное влияние на удовлетворенность отношениями для обоих полов, что означает, что более сознательные люди — организованные, ответственные и надежные — имели тенденцию сообщать о более высоком удовлетворении в своих романтических отношениях в течение девятилетнего периода.

Кроме того, экстраверсия показала неожиданную отрицательную связь с удовлетворенностью отношениями у женщин, но не у мужчин, что предполагает, что более экстравертные женщины могут испытывать более низкую удовлетворенность в длительном романтическом союзе.