Что такое «синдром главного героя» и как с ним справиться

Синдром главного героя — поведенческий феномен, при котором человек ощущает себя главным героем фильма, книги или сериала. Такой человек как бы живёт вымышленную жизнь и считает свой опыт и впечатления важнее потребностей других людей. Проще говоря, синдром проявляется главным образом в том, что человек верит, будто мир вращается вокруг него.

Откуда пошёл термин «синдром главного героя»

Понятие синдрома главного героя (гг) пришло из социальных сетей.

«Термин «синдром главного героя» — псевдонаучный. Вы не найдёте его толкования в словарях. Тем не менее он уже прочно вошёл в обиход и у психологов», — Александр Ларионов, психолог-консультант.

В 2020 году тиктокерша Эшли Уорд записала ролик, в котором предложила подписчикам вообразить себя главным героем своей жизни.

В нём Эшли Уорд заявляет: «Вы должны начать романтизировать свою жизнь. Вы должны начать думать о себе как о главном герое».

Ролик завирусился, понятие быстро вышло в тренды. Соцсети заполонили видео с хештегом #maincharacter, в которых люди демонстрировали свой типичный день как идеальный.

Признаки синдрома главного героя

Хотя синдром главного героя не имеет научного определения в психологии, специалисты выделяют несколько ключевых признаков:

Зависимость от соцсетей. Люди с синдромом главного героя активно ведут соцсети. Воображая себя главным героем книги или фильма, они составляют из фотографий, видео и постов желаемый образ и транслируют его.

Люди с синдромом главного героя активно ведут соцсети. Воображая себя главным героем книги или фильма, они составляют из фотографий, видео и постов желаемый образ и транслируют его. Весь мир — театр. Такие люди стремятся сделать всё идеально, как если бы каждый их шаг фиксирует кинокамера. Они рассматривают события своей жизни как эпизоды фильма и романтизируют всё подряд: от чашечки кофе утром до похода в магазин.

Такие люди стремятся сделать всё идеально, как если бы каждый их шаг фиксирует кинокамера. Они рассматривают события своей жизни как эпизоды фильма и романтизируют всё подряд: от чашечки кофе утром до похода в магазин. Эгоцентризм и проблемы с эмпатией. Люди с синдромом главного героя часто ставят свои потребности и переживания выше чувств и потребностей других людей. Они готовы всё время говорить о себе, часто перебивают собеседника или не слушают, что им говорят. В тяжёлых случаях человек с синдромом гг может вести себя так, будто другие люди перестают существовать, стоит им выпасть из поля зрения.

Люди с синдромом главного героя часто ставят свои потребности и переживания выше чувств и потребностей других людей. Они готовы всё время говорить о себе, часто перебивают собеседника или не слушают, что им говорят. В тяжёлых случаях человек с синдромом гг может вести себя так, будто другие люди перестают существовать, стоит им выпасть из поля зрения. Потребность в одобрении. Их самоощущение зависит от чужого внимания и восхищения. Такие люди сводят все взаимодействия к поиску похвалы. Свою успешность они оценивают по лайкам и комментариям.

Их самоощущение зависит от чужого внимания и восхищения. Такие люди сводят все взаимодействия к поиску похвалы. Свою успешность они оценивают по лайкам и комментариям. Склонность всё драматизировать. Могут преувеличенно реагировать на бытовые ситуации — так, будто это катастрофа. Это помогает им поддерживать к себе внимание, как к главному герою.

Могут преувеличенно реагировать на бытовые ситуации — так, будто это катастрофа. Это помогает им поддерживать к себе внимание, как к главному герою. Ожидание особого отношения. Такой человек будет иметь завышенное чувство собственной значимости. Веря в свою исключительность, человек с синдромом гг будет видеть других людей второстепенными персонажами и ожидать, что они подстроятся под него.

Такой человек будет иметь завышенное чувство собственной значимости. Веря в свою исключительность, человек с синдромом гг будет видеть других людей второстепенными персонажами и ожидать, что они подстроятся под него. Побег от реальности. Часто вместо того, чтобы решать проблемы, человек с синдромом главного героя игнорирует их, так как они могут его пугать.

По словам Александра Ларионова, распознать человека с синдромом главного героя можно в первую очередь по стремлению быть в центре внимания, эпатажу и эксцентричному поведению.

Такой человек будет драматизировать события, чтобы ему все сочувствовали и сопереживали. При этом в социальных сетях люди с синдромом гг демонстрируют «весёлый» и «беззаботный» образ жизни.

«Синдром главного героя может проявляться в чрезмерной самовлюблённости, а также в идеализации собственных достижений. Человек с этим синдромом часто ожидает, что окружающие будут реагировать на него как на героя фильма. В общении с таким человеком это очень заметно», — Лукина Наталья, психолог, бизнес-тренер.

Что вызывает синдром главного героя

Обычно синдром главного героя возникает у людей, которые перенесли самопрезентацию в социальные сети. По мнению обозревателя The Guardian Ройзин Лэниган, мы живём в эпоху синдрома главного героя.

В соцсетях не принято быть обычным: нужно постить красивые фотографии, много рассказывать о себе. Такой формат взаимодействия помещает человека в центр внимания, даже когда он просто делится своими впечатлениями от прожитого дня. Поэтому соцсети представляют собой идеальную среду для развития синдрома гг.

«Стремление всегда быть в центре внимания свойственно людям, которые недополучают эмоций и чувств в обычной жизни, поэтому вынуждены искать их в неком «образе», который они придумали. Важно то, что за этой «маской» или «ролью» может скрываться глубокая депрессия и тревожность, которых им хочется избежать», — Александр Ларионов, психолог-консультант.

Кроме соцсетей синдром главного героя может вызвать сочетание следующих факторов:

Влияние книг и медиа. Увлечение фильмами и книгами, в которых всё внимание уделено только главному герою, может повлиять на представление человека о себе. Решив «а я чем хуже», человек может примерить образ любимого героя и начать видеть свою жизнь как повествование.

Увлечение фильмами и книгами, в которых всё внимание уделено только главному герою, может повлиять на представление человека о себе. Решив «а я чем хуже», человек может примерить образ любимого героя и начать видеть свою жизнь как повествование. Неуверенность в себе и проблемы с самооценкой. Потребность во внимании и восхищении, а также завышенное чувство собственной значимости могут способствовать развитию синдрома главного героя.

Потребность во внимании и восхищении, а также завышенное чувство собственной значимости могут способствовать развитию синдрома главного героя. Влияние окружения. Отношения в семье и дома, воспитание и круг общения часто влияют на развитие синдрома. Если человеку постоянно внушают, что он особенный, у него может развиться синдром главного героя.

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Психолог Наталья Лукина отмечает, что синдром главного героя часто связан с недостатком внимания в детстве или с завышенными ожиданиями от себя и окружающих.

А ещё за синдромом главного героя может стоять уязвленная, травмированная психика, которая сигнализирует о том, что ей нужна помощь и поддержка, отметил Александр Ларионов.

Как синдром главного героя влияет на жизнь

Синдром главного героя нельзя назвать чем-то однозначно «плохим». Думать о себе как о главном герое своей истории — нормально: в конце концов, каждый человек проживает свою жизнь, где от его поступков и взглядов зависит многое.

Проблемы возникают, когда человек с синдромом гг подменяет жизнь красивой картинкой и начинает жить как бы в параллельной реальности. Он может не только отнести окружающих во второстепенные персонажи и игнорировать потребности других людей, но и даже считать себя главным героем в чужих историях.

«Синдром главного героя — это сложное явление, требующее внимательного подхода и понимания. Важно помнить, что каждый человек не только герой своей истории, но и часть большой картины, в которой взаимодействие с другими играет ключевую роль», — Лукина Наталья, психолог, бизнес-тренер.

В чём синдром главного героя мешает жить

Принцип «сначала о себе» и другие проявления синдрома главного героя могут подорвать отношения с другими людьми.

Если человек с синдромом гг настаивает, что его проблемы важнее, или требует поддержки, когда другие тоже в ней нуждаются, это может навредить отношениям в семье, с друзьями и на работе.

Из-за проблем с эмпатией человеку с синдромом гг бывает сложно понять, как другие люди воспримут их действия. Они или не могут понять, почему тот или иной поступок расстроил других, или им всё равно.

Человек с синдромом гг может раздражать окружающих и относиться к чужим успехам так, как будто они не имеют большого значения.

Кроме того, образ главного героя может дать нереалистичные ожидания от жизни и окружающих. В тяжёлых случаях чувство собственной значимости может привести к ощущению избранности и даже к потере контакта с реальностью.

«Если человек не может контролировать своё состояние и полностью погружается в образ главного героя, ожидая восхищения и внимания окружающих, у него может возникнуть зависимость от такой реакции социума. Это может привести к развитию «звёздной болезни», которая отрывает человека от реальности и нормальных человеческих отношений. Без контроля человек может потерять связь с реальностью и разрушить отношения с близкими, родными, друзьями и коллегами», — Игорь Шутов, корпоративный психолог, бизнес-тренер, эксперт Moscow Business School.

Шутов считает, что тяжесть последствий зависит от степени погружённости в образ героя. При сильной погружённости синдром главного героя может влиять на психику, как и алкогольное или наркотическое опьянение. Такой человек может совершать общественно опасные действия, например устраивать гонки на дороге общего пользования, даже не будучи пьяным.

Когда синдром главного героя полезен

Если человек сможет избежать крайностей в проявлениях синдрома, образ главного героя может быть полезен ему в обычной жизни:

Поднять самооценку. Образ героя, которому всё по плечу, помогает совладать со страхом перед трудностями, укрепить веру в себя и свои силы.

Образ героя, которому всё по плечу, помогает совладать со страхом перед трудностями, укрепить веру в себя и свои силы. Найти мотивацию действовать. Поставить амбициозную цель, достойную главного героя, и последовательно идти к ней.

Поставить амбициозную цель, достойную главного героя, и последовательно идти к ней. Справиться с неприятными ситуациями. Если воспринимать неудачи как один из эпизодов в жизни главного героя, это помогает не так сильно вовлекаться в негативную ситуацию, сохранить спокойствие и ресурсы справиться с нею.

Если воспринимать неудачи как один из эпизодов в жизни главного героя, это помогает не так сильно вовлекаться в негативную ситуацию, сохранить спокойствие и ресурсы справиться с нею. Развить креативное мышление. Психологическая настройка на героя с необычными способностями помогает взглянуть на повседневные задачи под необычным углом.

«Синдром главного героя может помочь обрести уверенность в собственных силах и развить креативность. Есть даже упражнение «зал славы», где участники представляют себя в образе литературного или вымышленного героя, чтобы нестандартно решить проблему. Это помогает им увидеть проблему под другим углом и предложить новое решение», — Игорь Шутов, корпоративный психолог, бизнес-тренер, эксперт Moscow Business School.

Как справиться с синдромом главного героя

Так как синдром главного героя — это не психологическое расстройство, то особого лечения для него не существует.

Избавиться от синдрома гг помогут психологические приёмы самоанализа. Самый эффективный способ побороть синдром — попробовать намеренно сместить фокус с себя на других людей и удержать его:

Стараться слушать других. Проявлять больше внимания к тому, что рассказывают другие и не забирать всё внимание себе.

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Заниматься самоанализом. Выделить время для самоанализа или начать вести дневник. Это поможет фиксировать случаи проявления синдрома гг и подумать, как можно скорректировать поведение.

Упражняться в эмпатии. Почаще ставить себя на место другого человека, проявлять заботу и внимание к близким.

Запросить обратную связь. Попросить близких друзей, членов семьи или коллег не стесняться говорить, если что-то пойдёт не так.

«Как только вы замечаете, что начинаете вести себя как герой какого-то фильма, можно помочь себе, задавая вопросы: что я сейчас чувствую, когда делаю то или иное действие? о чем я сейчас думаю, совершая то или иное действие? как реагирует моё тело? в чём причина моего желания? может быть, за этим стоит какой-то страх? Такие вопросы помогут прояснить ситуацию и подумать над другими, более продуктивными стратегиями поведения», — Александр Ларионов, психолог-консультант. «Важно научиться управлять этим синдромом и контролировать его. Если он помогает решать проблемы и мыслить нестандартно, это хорошо. Однако если он подавляет волю и свободу выбора, то может привести к психическим и психосоматическим проблемам», — корпоративный психолог, бизнес-тренер, эксперт Moscow Business School Игорь Шутов.

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