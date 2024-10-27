Наиболее уязвимы для развода: психолог назвал самые опасные периоды брака

Чаще всего разводы случаются в три конкретных периода брака. Об этом сообщила Вера Никишина — доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ имени Пирогова.

"Чаще всего статистику разводов соотносят не с возрастом партнёров, а с длительностью пребывания в браке. Статистически наиболее уязвимы для развода первый, третий и седьмой годы брака. Есть ещё определённые точки, когда, по мнению специалистов, возрастает риск развода".

Вера Никишина отмечает, что сейчас молодые люди гораздо легче относятся к разводам, они их не пугают. Специалисты указывают на рост индивидуализма, который приводит к тому, что молодые люди сосредоточены на своих интересах и не готовы к серьёзным отношениям. Часто брак рассматривается как возможность получить выгоду, а не как союз на основе любви и поддержки. В результате у пары с такими установками перспективы остаются мрачными.