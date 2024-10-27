Психолог назвала улыбку сигналом безопасности

Собеседник всегда считывает искренность или фальшивость.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Улыбка очень важна, обратимся к нашим историческим, эволюционным корням. Когда макаки друг с другом встречаются из разных кланов, они сразу начинают показывать зубы. Нам кажется, что они улыбаются, а на самом деле они показывают так называемые вегетарианские зубы. Нет клыков, я безопасен. И поэтому, когда мы улыбаемся с открытым ртом, какой сигнал, какое метасообщение мы подаём? Мы подаём метасообщение, что я безопасен. Здесь взгляд очень важен. Искренняя улыбка, она всегда считается. И фальшивая тоже».

Мужчины при знакомстве или встрече ориентируются на характер рукопожатия, отметила Соловьёва. Психолог также добавила, что оно может быть «доминирующим».

«Рукопожатие — это очень важно, наверное, более важно даже не для женщин, а для мужчин. Хотя сейчас принято, что женщины тоже часто так здороваются. Например, в деловом этикете поздороваться за руку с мужчиной считается нормой. Откуда возникло рукопожатие? Раньше оно было именно для того, чтобы показать, что я безоружен. То есть обязательно рука должна была подаваться ладонью вверх. И даже изначально, если мы возьмём древние времена, сначала руки поднимались, а потом рука уже жалась. Соответственно, это означает сообщение, при котором устанавливается доверие, доверительный контакт. Есть три вида рукопожатия. Доминирующее рукопожатие — это тогда, когда вы пытаетесь пожать руку жёстче, чем ваш оппонент. Поддающееся, слабое рукопожатие — это тогда, когда вы пожимаете чуть слабее. И рукопожатие партнёрское, равное партнёру. Нормальный контакт, при котором комфортно обоим».

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