Названы качества, которые помогают строить надежные отношения

Учёные из Саарского университета выявили черты личности человека, благодаря которым он может состоять в длительных отношениях и при этом быть полностью ими доволен. Во время исследования эксперты использовали модель «Большой пятёрки», по ней человеческую личность определяет сочетание пяти факторов: невротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелательности и сознательности.

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Что за исследование

В течение 9 лет учёные из Германии изучали данные 972 участников и выяснили, что главными факторами долгих и удовлетворяющих отношений являются качества самого человека, а не его партнёра, рассказывает «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Personality & Individual Difference (PID).

Невротизм

Такой параметр, как невротизм, крайне негативно влияет на отношения. Чем он выше, тем меньше человек со временем доволен своим партнёром. Причём это касается как женщин, так и мужчин.

Сознательность

А вот сознательность, наоборот, положительно влияет на романтику. То есть ответственные, организованные и надёжные люди куда больше удовлетворены своими отношениями, чем их менее сознательные коллеги.

Экстраверсия

По этому показателю учёные получили весьма неожиданные результаты. Оказалось, экстраверсия негативно влияет на удовлетворённость отношениями у женщин, но никак не отражается на мужчинах. Таким образом, более экстравертных дам их любовные связи будут устраивать куда меньше, чем тех, у кого этот параметр ниже.

Другое исследование провели учёные Техасского университета, они выяснили, что люди, которые учились в школе лучше других, во взрослом возрасте с большей вероятностью могут стать алкоголиками.