Какой страх заставляет мужчин отказываться от медпомощи

По информации Add Health, в рамках исследования было отмечено, что представители сильной половины человечества, которые стараются соответствовать традиционным представлениям о «подлинной мужественности», стараются избегать врачебных кабинетов, даже имея уже выраженные симптомы заболеваний.

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Доктор Натан Глассер отметил, что давление таких стереотипов на мужчин заставляет их игнорировать опасные симптомы, что зачастую негативным образом сказывается на их здоровье.

Это исследование акцентирует внимание на необходимости переосмыслить устаревшие представления о мужественности и поддерживать тех мужчин, которые готовы заниматься своим здоровьем, преодолевая опасения не соответствовать образу сильной личности в глазах общества.

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