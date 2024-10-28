Ты там, где хочешь быть: что такое «вторичная выгода»

Ко мне в гости приехала подруга и сходу, чуть ли не вынося дверь ногой, начала свою речь.

© unsplash

«Семейные встречи — это такой стресс! На обеде сестра мне все нервы вытрепала: постоянно рассказывает, какой у неё несуразный муж и как ей плохо с ним. Я каждый раз включаюсь, переживаю, пытаюсь ей помочь, но создаётся такое впечатление, что ей на самом деле всё это нравится. А в дураках всё время остаюсь я. Юль, ну вот скажи, почему так?»

Есть такой термин — «вторичная выгода». В психологии это скрытые преимущества, которые человек получает от нахождения в критической ситуации.

Человек по своей структуре — такое создание, которое никогда не будет жить там, где ему плохо… если нет вторичной выгоды. Нахождение в некомфортных жизненных условиях достаточно продолжительное время говорит о том, что у него есть определённая мотивация быть здесь: болезненная зона комфорта, компенсирование дефицита внимания или страх изменений. Выявить вторичную выгоду — задача непростая, ведь она часто скрыта от нас самих. Вот несколько подходов, которые могут помочь:

1. Проанализируйте ситуацию:

Что вас беспокоит? Опишите проблему максимально подробно.

Какие эмоции вы испытываете: гнев, страх, печаль, беспокойство?

Какие чувства вас побуждают оставаться в этой ситуации? Это чувство безопасности, ощущение важности, желание контроля, возможность получения внимания?

2. Задайте себе вопросы:

Что хорошего происходит в этой ситуации?

Что произойдёт, если вы измените ситуацию? Какие изменения вас пугают?

Какие удобства вам приносит эта ситуация?

3. Подумайте о поведении:

Как вы реагируете на ситуацию? Вы агрессивны, пассивны, избегаете конфликтов, пытаетесь всё контролировать?

Как ваше поведение помогает в этой ситуации и какие преимущества оно вам даёт?

4. Обратитесь к психологу:

Специалист поможет вам выявить скрытые мотивы и понять свои бессознательные потребности.

Он сможет показать вам альтернативные способы решения проблемы, которые не будут требовать от вас отказа от вторичной выгоды.

Осознание вторичной выгоды — это первый шаг к изменению ситуации. Когда вы понимаете, что вам даёт эта ситуация, вы можете начать изменять своё поведение и искать более здоровые и продуктивные способы решения проблем.