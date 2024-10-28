Ты там, где хочешь быть: что такое «вторичная выгода»

Из жизни психолога: Ты там, где хочешь быть
Ко мне в гости приехала подруга и сходу, чуть ли не вынося дверь ногой, начала свою речь.
«Семейные встречи — это такой стресс! На обеде сестра мне все нервы вытрепала: постоянно рассказывает, какой у неё несуразный муж и как ей плохо с ним. Я каждый раз включаюсь, переживаю, пытаюсь ей помочь, но создаётся такое впечатление, что ей на самом деле всё это нравится. А в дураках всё время остаюсь я. Юль, ну вот скажи, почему так?»
Есть такой термин — «вторичная выгода». В психологии это скрытые преимущества, которые человек получает от нахождения в критической ситуации.
Человек по своей структуре — такое создание, которое никогда не будет жить там, где ему плохо… если нет вторичной выгоды. Нахождение в некомфортных жизненных условиях достаточно продолжительное время говорит о том, что у него есть определённая мотивация быть здесь: болезненная зона комфорта, компенсирование дефицита внимания или страх изменений. Выявить вторичную выгоду — задача непростая, ведь она часто скрыта от нас самих. Вот несколько подходов, которые могут помочь:
1. Проанализируйте ситуацию:
- Что вас беспокоит? Опишите проблему максимально подробно.
- Какие эмоции вы испытываете: гнев, страх, печаль, беспокойство?
- Какие чувства вас побуждают оставаться в этой ситуации? Это чувство безопасности, ощущение важности, желание контроля, возможность получения внимания?
2. Задайте себе вопросы:
- Что хорошего происходит в этой ситуации?
- Что произойдёт, если вы измените ситуацию? Какие изменения вас пугают?
- Какие удобства вам приносит эта ситуация?
3. Подумайте о поведении:
- Как вы реагируете на ситуацию? Вы агрессивны, пассивны, избегаете конфликтов, пытаетесь всё контролировать?
- Как ваше поведение помогает в этой ситуации и какие преимущества оно вам даёт?
4. Обратитесь к психологу:
- Специалист поможет вам выявить скрытые мотивы и понять свои бессознательные потребности.
- Он сможет показать вам альтернативные способы решения проблемы, которые не будут требовать от вас отказа от вторичной выгоды.
Осознание вторичной выгоды — это первый шаг к изменению ситуации. Когда вы понимаете, что вам даёт эта ситуация, вы можете начать изменять своё поведение и искать более здоровые и продуктивные способы решения проблем.
Из жизни психолога: Ты там, где хочешь быть