Какая черта характера повышает привлекательность при знакомстве

Британские ученые из Вульверхэмптонского университета выяснили, что проявления альтруизма делают человека более привлекательным для отношений при онлайн-знакомствах. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

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Известно, что альтруистическое (направленное на бескорыстную помощь другим) поведение может быть признаком хорошего генетического качества и сильного родительского потенциала.

В новой работе специалисты набрали 180 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Участникам предоставили ряд вымышленных профилей онлайн-знакомств и сценариев обмена сообщениями, которые манипулировали уровнем альтруизма, демонстрируемого возможными партнерами.

Профили описывали три различных типа людей: высокоальтруистичные, умеренно альтруистичные и неальтруистичные. Например, высокоальтруистичный профиль изображал человека, который регулярно занимался волонтерством и благотворительностью, в то время как неальтруистичный профиль подчеркивал более эгоистичное поведение, например, приоритет личных интересов над помощью другим.

После просмотра профилей добровольцы оценили, кто из героев вымышленных анкет кажется им самым желанным партнером.

Исследователи обнаружили, что умеренный альтруизм более привлекателен, чем высокий или низкий уровень альтруизма, независимо от того, рассматривали ли участники долгосрочные или краткосрочные отношения.

Результаты свидетельствуют, что, хотя некоторая степень альтруизма желательна, чрезмерно альтруистическое поведение может вызывать опасения относительно практичности или уязвимости.