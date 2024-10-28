Мужчины стали проявлять больше интереса к переменам в интерьерах

Мужчины проявляют все больший интерес к переменам в интерьерах. К этому выводу пришли эксперты интерьерной компании Mr.Doors, проведя опрос среди профессиональных дизайнеров и архитекторов по всей стране, результатами которого они поделились с «Вечерней Москвой». При этом год к году все же сохраняется лидерство среди женщин, заказывающих мебель и преображающих интерьер.

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Респондентам был задан вопрос: «Кто чаще всего обращается за дизайн-проектом?». Ответ «женщины» набрал более 60 процентов голосов, а ответ «мужчины» — более 30 процентов. Примечательно, что годом ранее вариант «мужчины» выбрали более 25 процентов.

Эксперты компании в первую очередь связывают такую динамику с тем, что меняется модель покупательского поведения и мужчины все чаще заинтересованы в обустройстве жилья, воспринимая это как грамотную инвестицию. При этом если еще год назад более 15 процентов заказчиков-мужчин, говоря о семейном положении, отмечали, что холосты, то уже в этом году этот показатель снизился до 12 процентов.

«Многие россияне продолжают работать в удаленном формате, а это означает, что комфорт и удобство окружающего пространства становятся очень важными факторами профессиональной эффективности. И все чаще к обустройству интерьера привлекают экспертов, дизайнеров и архитекторов, которым можно доверить проект под ключ, поскольку они имеют широкие возможности, в том числе во взаимодействии с мебельными и интерьерными компаниями», — объяснил эксперт, пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов.

Аналитики также выявили наиболее востребованные среди жителей столицы интерьерные стили. Результаты основаны на данных продаж за период с января по сентябрь 2024 года.

А дизайнер Ксения Кузнецова в беседе с «ВМ» назвала четыре абсолютных тренда в интерьере.