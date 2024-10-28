Психолог: фильмы с мучениями рожениц негативно влияют на демографию

По мнению Зары Арутюнян, стоит прекратить показывать физиологический процесс крупным планом. Это травмирует молодёжь. Такое мнение эксперт выразила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Мои дети смотрят рандомные сериалы. Мне дурно до кровавых моих глаз. В каждом втором фильме нам крупным планом, в подробностях, показывают, как рожают женщины. Она орёт, надрывается, морда красная — этот весь треш. У меня девочки, одной 20, другой 14 лет. Они абсолютно точно знают, что рожать — это ужас-ужас, гроб, кладбище. Это очень маленькая деталь, про которую я говорю, но это формирует отношение. Если ты знаешь, что это муторно, страшно, жутко, и у тебя кишки наружу и глаза в разные стороны, и ты еле живая, то какой человек в здравом уме пойдёт и скажет: "Мама, я решила через это всё пройти". Прекратите показывать крупным планом рожающих и мучающихся женщин. Это очень травматично для неокрепших умов. Это я смотрела, уже взрослая тётка была, дважды рожавшая. Школьница какая-нибудь насмотрится, в жизни она рожать не станет».

Ранее депутат Евгений Фёдоров предложил приравнять россиян без детей к алиментщикам. Отчислять в казну должны люди, у которых «нет желания или возможности» продолжать род. За их счёт будет оказываться помощь тем, у кого есть ребёнок. Такой идеей член комитета Госдумы по бюджету и налогам поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».