Стилист раскрыла связь между характером мужчины и его галстуком

Российская стилистка Мария Щедина раскрыла связь между характером мужчины и его галстуком. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

© Lenta.ru

По словам специалистки, цветовая гамма, принт и длина данного предмета гардероба могут указывать на личностные особенности его владельца. Галстуки яркого оттенка выбирают те, кто уверен в себе, а обладатели изделий со строгими линиями способны держать себя в руках и концентрироваться на важном.

Короткие галстуки говорят о независимости мужчины от общественного мнения, а длинные — о желании привлечь внимание, отметила эксперт.

В мае фэшн-блогер, модель, основательница собственного бренда одежды Елена Крученьска раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой.