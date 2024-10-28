Психолог дал советы, как старшему поколению наладить отношения с внуками

День бабушек и дедушек отмечают в России 28 октября. Как старшему поколению наладить отношения с внуками и быть «на одной волне»? В этом вопросе решила разобраться «Вечерняя Москва».

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Отношения старшего поколения с внуками порой складываются непросто. Ведь взгляды на жизнь, мнения у них могут быть совершенно разными. На этой почве и возникают конфликты. Но психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Марина Архипова уверена, что общение подрастающего поколения с бабушками и дедушками может стать источником положительных эмоций для обеих сторон. Она поделилась практическими советами о том, что можно предпринять, чтобы общение с внуками было в радость.

Оставайтесь собой

По мнению Марины Архиповой, чтобы выстроить добрые отношения с внуком, не нужно становиться кем-то.

«Если вы спокойный, тихий человек, не стоит срочно превращаться в весельчака. Если вы задорны и активны, оставайтесь таким, несмотря на статус бабушки или дедушки. Дело в том, что вы давно сформировались как личность. У вас есть свои жизненные принципы, опыт выхода из различных ситуаций, навыки в профессии и, возможно, умения в каком-либо хобби», — отметила психолог.

Все это, считает она, и поможет сделать общение с внуком взаимно интересным.

«Будьте готовы делиться с ним знаниями, поддерживать, предлагать идеи. Только при этом не будьте навязчивы», — добавила Архипова.

Очень важно, по мнению психолога, интересоваться жизнью внука или внучки.

«Изучайте ребенка: к чему проявляет способности, какие фильмы смотрит, что предпочитает в еде, за какую команду болеет или какую музыкальную группу слушает», — сказала она.

Не нужно стесняться задавать вопросы.

«Смотрите и слушайте вместе. Находите информацию в интернете, чтобы знать больше. И тогда у вас всегда будут темы для общения. Только не критикуйте увлечения внука или внучки. Лучше обсуждайте, дискутируйте», — советует психолог.

Важная рекомендация: в разговорах с внуком или внучкой воздержитесь от фразы: «Наше поколение правильное, а ваше — наоборот».

«Мы все дети своего времени и тех обстоятельств, в которых росли и воспитывались. Не требуйте от внука быть таким же, как вы, — советует Марина Архипова. — Вам, в свою очередь, совсем не обязательно становиться фанатом той же футбольной команды, музыкальной группы или компьютерной игры».

Информированность об увлечениях внука поможет лучше узнать его, а дискуссии покажут ему, что на один и тот же вопрос могут быть разные точки зрения.

«Можно изучить теорию поколений. Если внук или внучка уже в подростковом возрасте, стоит предложить сделать это вместе, обсудить, насколько ребенок согласен с описанием поколения бабушки, мамы, своих ровесников. Поговорите о том, каковы могут быть причины отличий, есть ли точки соприкосновения», — рекомендует Марина Архипова.

Без назидания и фальши

Эксперт считает, что, дискутируя с внуком, можно ненавязчиво рассказать и о своих хобби, любимых литературных произведениях или фильмах, поделиться жизненными ситуациями, из которых вы смогли найти выход.

«Важно передавать опыт не с позиции назидания, а так, как будто вы просто рассказываете интересную историю из реальной жизни. В ходе общения может выясниться, что у вас есть общие интересы, например, вам обоим нравится играть на гитаре, готовить роллы или кататься на велосипеде», — отметила она.

Вполне возможно, что у каждого из вас есть свои секреты и приемы в любимом занятии. Будет интересно ими обменяться. Не отказывайте себе в удовольствии проводить время вместе.

Взрослому человеку, чтобы найти общий язык с внуками, очень важно оставаться открытым для нового.

Человек может развиваться, совершенствоваться, учиться новому в любом возрасте. Например, участники городского проекта «Московское долголетие» на бесплатных занятиях осваивают смартфоны, учатся пользоваться полезными приложениями, снимать и монтировать видеоролики. А еще рисуют, изучают иностранные языки, занимаются адаптированной физкультурой...

«Такой человек способен общаться с внуком в мессенджере, обмениваться фотографиями, отправлять ссылки на интересные онлайн-книги или полезные видео, — убеждена психолог. — Активные и включенные в жизнь бабушка и дедушка могут позвать подростка на прогулку в парк, на рыбалку, на хоккейный матч или пройтись по магазинам, чтобы выбрать новый стильный аксессуар. А все потому, что на это хватает сил и энергии».

Иногда для того, чтобы быть с внуком на «одной волне», бабушка или дедушка начинает носить одежду, которая сейчас в моде у подростков, использовать в речи молодежный сленг.

«Это далеко не всегда помогает найти общий язык людям разных поколений, — подчеркнула эксперт. — Одно дело — понимать, что означают странные слова, которые произносит внук. И совсем другое — добавлять их в свой лексикон».

Примеряя на себя атрибуты молодежной субкультуры, взрослый человек как будто становится в один ряд с подрастающим поколением.

«Вы действительно чувствуете себя таким? Если нет, то не стоит подражать внукам. Обычно подростки ценят подлинность, поэтому будьте искренни в общении, для этого не обязательно использовать новомодные слова», — рекомендовала психолог.

В желании найти общий язык с молодежью также важно установить личные границы, понятные подростку: как можно и как нельзя поступать по отношению к человеку старшего возраста.

«Рядом с вашим внуком есть много ровесников, а значимых взрослых — единицы. Вы нужны ему именно в своем статусе бабушки или дедушки. Ему необходима ваша поддержка, богатый жизненный опыт, взвешенный взгляд на сложные ситуации, мудрость в принятии решений — то, что он не может получить в общении со сверстниками», — подчеркивает Марина Архипова.

Эксперт заключила, что с внуками надо быть интересным и интересующимся, понимающим, поддерживающим и умеющим выстраивать личные границы, уважающим чужое мнение взрослым человеком. Именно взрослым!

Кстати

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