Четыре признака того, что собеседник провоцирует конфликт

Как не повестись на провокацию и сохранить спокойствие с конфликтной ситуации? В беседе с RuNews24.ru психолог Майя Голубева назвала четыре основных признака, по которым можно определить, что собеседник пытается спровоцировать конфликт.

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«Часто собеседник использует грубые и обидные слова, чтобы вызвать негативную реакцию у другого человека. Также он намеренно игнорирует мнение другого человека, чтобы создать впечатление, что его позиция не имеет значения. Также собеседник может начать обсуждать личные качества другого человека, пытаясь унизить его или вызвать чувство вины», – объясняет эксперт.

Четвертым признаком того, что человек пытается вывести собеседника на негативные эмоции – это использование эмоциональных методов воздействия, таких как угрозы, шантаж или давление на жалость, чтобы добиться своих целей.

Чтобы справиться с провокацией конфликта, Голубева рекомендует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.