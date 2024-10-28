Почему мы легко даем советы другим, но не знаем, что делать самим

Мы все бывали в ситуации, когда легко и уверенно давали кому-то советы или гениально находили выход даже из самой запутанной ситуации: другу, коллеге или родственнику. Но как только похожая проблема возникает у нас самих, внезапно кажется, что весь арсенал мудрости исчез, а запал иссяк. Почему так происходит? Давайте разберемся вместе с психологом Радмилой Бакировой (стаж работы 25 лет).

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Отсутствие эмоциональной вовлеченности

Когда мы слышим о чьей-то проблеме, наш разум остается холодным и рациональным. Мы можем спокойно оценить ситуацию, увидеть возможности и риски, ведь нас не накрывает волной эмоций.

«Но как только сталкиваемся с личной проблемой, подключается целый спектр чувств: тревога, страх, неуверенность. Они мешают увидеть ситуацию объективно и тормозят принятие решений», — объясняет Радмила.

Самокритика мешает

Мы часто предъявляем к себе слишком высокие требования. Когда проблема касается нас, включается строгий внутренний голос: «А вдруг не получится?», «Что обо мне подумают?». Из-за этого возникает паралич анализа — вроде и знаем, что делать, но постоянно сомневаемся, выбираем между вариантами и в итоге застреваем. А когда даем советы другим, такой жесткой самокритики нет: мы видим проблему проще и быстрее предлагаем решение.

Чужие проблемы кажутся легче

«Сторонний взгляд на ситуацию всегда проще: мы видим ее как линейную задачу. Но личные проблемы кажутся сложнее и запутаннее, ведь они связаны с нашими переживаниями, опытом, страхами и ожиданиями», — утверждает психолог.

Даже если внешне проблема друга или родственника схожа с нашей, она не вызывает тех же внутренних конфликтов и поэтому кажется более решаемой.

Эффект второго пилота

Когда речь идет о чужой ситуации, мы играем роль «второго пилота» — не несем полной ответственности за результат. Если совет не сработает, это воспринимается легче: «Ну, я же просто хотел помочь». Но когда решаем свои вопросы, ответственность ложится на нас полностью. Страх сделать ошибку парализует и превращает любое действие в мучительный выбор.

Нужен внешний взгляд

Иногда для решения собственной проблемы необходимо, чтобы кто-то посмотрел на нее с другой стороны. В этом нет ничего удивительного — известно же, что проблема никогда не решается на том уровне, на котором она возникла. Даже самые мудрые люди обращаются за советом, потому что посторонний человек не вовлечен эмоционально и может указать на очевидные вещи, которые сложно заметить самому.

Что с этим всем делать, как научиться отстраняться от вовлеченности в свою проблему