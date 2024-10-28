Почему мы легко даем советы другим, но не знаем, что делать самим
Мы все бывали в ситуации, когда легко и уверенно давали кому-то советы или гениально находили выход даже из самой запутанной ситуации: другу, коллеге или родственнику. Но как только похожая проблема возникает у нас самих, внезапно кажется, что весь арсенал мудрости исчез, а запал иссяк. Почему так происходит? Давайте разберемся вместе с психологом Радмилой Бакировой (стаж работы 25 лет).
Отсутствие эмоциональной вовлеченности
Когда мы слышим о чьей-то проблеме, наш разум остается холодным и рациональным. Мы можем спокойно оценить ситуацию, увидеть возможности и риски, ведь нас не накрывает волной эмоций.
«Но как только сталкиваемся с личной проблемой, подключается целый спектр чувств: тревога, страх, неуверенность. Они мешают увидеть ситуацию объективно и тормозят принятие решений», — объясняет Радмила.
Самокритика мешает
Мы часто предъявляем к себе слишком высокие требования. Когда проблема касается нас, включается строгий внутренний голос: «А вдруг не получится?», «Что обо мне подумают?». Из-за этого возникает паралич анализа — вроде и знаем, что делать, но постоянно сомневаемся, выбираем между вариантами и в итоге застреваем. А когда даем советы другим, такой жесткой самокритики нет: мы видим проблему проще и быстрее предлагаем решение.
Чужие проблемы кажутся легче
«Сторонний взгляд на ситуацию всегда проще: мы видим ее как линейную задачу. Но личные проблемы кажутся сложнее и запутаннее, ведь они связаны с нашими переживаниями, опытом, страхами и ожиданиями», — утверждает психолог.
Даже если внешне проблема друга или родственника схожа с нашей, она не вызывает тех же внутренних конфликтов и поэтому кажется более решаемой.
Эффект второго пилота
Когда речь идет о чужой ситуации, мы играем роль «второго пилота» — не несем полной ответственности за результат. Если совет не сработает, это воспринимается легче: «Ну, я же просто хотел помочь». Но когда решаем свои вопросы, ответственность ложится на нас полностью. Страх сделать ошибку парализует и превращает любое действие в мучительный выбор.
Нужен внешний взгляд
Иногда для решения собственной проблемы необходимо, чтобы кто-то посмотрел на нее с другой стороны. В этом нет ничего удивительного — известно же, что проблема никогда не решается на том уровне, на котором она возникла. Даже самые мудрые люди обращаются за советом, потому что посторонний человек не вовлечен эмоционально и может указать на очевидные вещи, которые сложно заметить самому.
Что с этим всем делать, как научиться отстраняться от вовлеченности в свою проблему
- Представьте, что ваша проблема — это проблема вашего друга. Попробуйте взглянуть на свою ситуацию так, как если бы вас попросили дать совет близкому человеку. Что бы вы ему порекомендовали?
- Примите факт, что идеального решения нет. Иногда лучший совет себе самому — это просто начать действовать. Важно помнить, что даже любая ошибка — это шаг вперед.
- Обратитесь за поддержкой. Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить помощи у друзей или специалистов. Они помогут посмотреть на ситуацию объективно.
- Разделите проблему на этапы. Вместо того чтобы пытаться решить все сразу, выделите маленькие шаги. Это снизит тревогу и облегчит процесс принятия решений.