Психолог рассказал, кто чаще всего подвержен эмоциональному выгоранию

Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как предотвратить выгорание в преддверии шестидневной рабочей недели.

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Психолог отметил, что тот, кто любит свою работу, не воспримет продление рабочего времени негативно.

«А вот кто не любит, тому что четыре дня, что шесть — всё равно преодоление. Для них первый пункт — понимать, что отрицательные эмоции не являются следствием обстоятельств жизни, а являются следствием нашего мнения об этих обстоятельствах... Жизнь вариативная, разная, и когда мы говорим «так быть не должно», то мы в итоге испытываем отрицательные эмоции, если жизнь идёт не по плану», — объяснил Хорс.

Собеседник RT также рассказал о таком состоянии, как «выгорание», и способах его преодоления.

«Выгорание — это вообще усталость. Усталости есть двух типов — физическая и эмоциональная. Физическая усталость регулируется тем, что нам рекомендует Минздрав: отдыхать, гулять, заниматься разумной физической нагрузкой, высыпаться, правильно питаться и т. д. Важно также корректировать эмоциональную усталость. Она зачастую связана у людей со слишком ответственным подходом к работе. Когда человек возлагает на себя слишком высокую ответственность в своем представлении о себе. "Если я этого не сделаю, все развалится" и т. д. Это зачастую присуще руководителям, предпринимателям и медикам. Нужно говорить себе: "Я не всемогущий, мои возможности ограниченны"», — добавил психолог.

Ранее стало известно, что России началась шестидневная рабочая неделя.