Эксперт дал совет, как продуктивнее провести шестидневную рабочую неделю

Психолог Анна Девятка в беседе с RT дала советы, которые помогут россиянам продуктивнее провести шестидневную рабочую неделю.

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«Необходимо снизить количество (случаев. — RT) переключения внимания. Есть такая вещь, как информационный шум. Это когда вокруг рабочих мест размещены всякие статуэтки, карандаши лежат в творческом беспорядке и т. д. Всё это отвлекает человека от фокусировки на задачи. Когда длинная рабочая неделя, важно максимально снизить нагрузку на восприятие и на процессы мышления. То есть убирать визуальный шум и стараться делать одно дело в моменте, не прерывая его и не запараллеливая с другими делами», — объяснила психолог.

По её словам, во время длительной нагрузки важным фактором является возраст работника.

«В более юном возрасте человек с нагрузкой справляется легко, у него остаётся ещё время на то, чтобы вечером заняться какими-то делами. Чем старше человек, тем сложнее ему выдерживать нагрузку. И, конечно, если это входит в постоянный режим, то будет негативно влиять на трудоспособность. Потому что из-за возникающего переутомления человек будет хуже выполнять свои обязанности в течение рабочей недели», — заключила Девятка.

Ранее стало известно, что России началась шестидневная рабочая неделя.