Российские мужчины назвали главные приоритеты жизни

В группе мужчин 25-34 лет уже 25,5% выбрали семью как главный ориентир, а 21,7% сосредоточены на чести и достоинстве. Материальные ценности, такие как жилье и высокая зарплата, заняли третью позицию с 20,8%.

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У мужчин в возрасте 35-44 лет приоритеты смещаются еще сильнее: 40,3% опрошенных отмечают создание семьи как главное значение жизни, в то время как 22,4% продолжают ценить честную и достойную жизнь, а материальный успех снижается до 11,9%. В категории 45-54 лет семейные ценности также остаются на первом месте с 44,8%, но интерес к финансовому достатку сокращается до 7,8%.

Среди мужчин 55-65 лет 44,8% заявляют, что их смысл жизни заключается в семье и детях, в то время как 31,0% ценят честную и достойную жизнь, а 10,3% ставят на любовь к родине.

Таким образом, мужчины всех возрастных групп подчеркивают значимость моральных ценностей и стремление прожить жизнь честно. С возрастом наблюдается рост числа сторонников этих приоритетов и семейных ценностей, в то время как материальные достижения становятся менее важными. Завоевание всемирной популярности и получение высшего образования остаются наименее популярными среди опрошенных, сообщает life.ru.

Ранее больше половины москвичей заявили о готовности переехать в Подмосковье ради выгодных условий жилья. Также стало известно, сколько россияне чаще всего берут в кредит.