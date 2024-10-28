Психолог рассказал, как без стресса пережить шестидневную рабочую неделю

Для успешной регуляции трудовой нагрузки в условиях шестидневной рабочей недели полезно делать медитации и высыпаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог и психиатр Алексей Вилков.

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«Очень эффективны и техники расслабления и саморегуляции, например, мышечная релаксация, медитативные практики. Эти способы хорошо снимают усталость, тревожность, стресс», — пояснил он.

Как отметил специалист, после завершения рабочего дня следует уделить время полноценному отдыху, который может включать в себя вечерние прогулки на природе, общение с друзьями и родными, чтение книг, прослушивание музыки или просмотр фильмов.

Вилков также рекомендовал ограничить время использования телефона, особенно вечером и ночью. Это поможет избежать проблем со сном и снизить уровень стресса, связанного с работой, говорится в материале.

В России в понедельник, 28 октября, началась длинная рабочая неделя. Текущие трудовые будни продлятся шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. При этом суббота, 2 ноября, станет рабочим днем.

По Трудовому кодексу РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо этого сотрудник может выбрать другой день для отдыха.