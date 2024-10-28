Психолог объяснил, почему люди грустят в свой день рождения

Утомительная подготовка праздника, подведение итогов прожитых лет, страх старения могут быть причинами угнетенного состояния некоторых людей в их день рождения, рассказала «Узнай.ру» семейный психолог Ольга Романив. Стресс и грусть в праздничный день она назвала «синдромом именинника».

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По словам психолога, подавленное состояние накануне и непосредственно в праздничный день — не такая уж редкость.

«Некоторые люди могут испытывать стресс или давление из-за ожиданий, связанных с днём рождения, например, организации вечеринки, выбора подарков или внимания со стороны окружающих. У некоторых людей день рождения может ассоциироваться с негативными воспоминаниями или событиями», — добавила Ольга Романив.

Как отметила психолог, страх старения, связанный с еще одним прожитым годом, также негативно влияет на эмоциональное состояние именинника. Как правило, человек в свой день рождения подводит итоги прожитых лет, тщательно анализирует успехи и неудачи в профессиональной и личной жизни.

Также Романив призвала родителей с малых лет внушать детям, что день рождения — светлое радостное событие. Причем не только на словах, но и проявляя чуткость, внимание, создавая соответствующую обстановку.

«День рождения в детстве должен быть особенным и радостным событием, наполненным любовью и вниманием. Учитывайте индивидуальные особенности и желания ребёнка, создавайте праздник, который будет соответствовать его интересам и предпочтениям. Кроме того, учите ребёнка ценить и уважать себя, чтобы с малых лет он осознавал свою уникальность», — заключила специалист.

Ранее директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР) РНИМУ им. Н. И. Пирогова доктор психологических наук Вера Никишина объяснила, что зумеры боятся вступать в брак из-за страха навредить своей карьере и эгоцентризма.

Она подчеркнула, что любовь не входит в базовые мотивы брака значительной части современных молодых людей. Они не считают важным наличие эмоциональной и чувственной составляющей семьи, которая обычно помогает преодолевать жизненные трудности и семейные разногласия.