Как оставаться спокойным на деловых переговорах

Современные деловые переговоры — это испытание на прочность, где сохранять спокойствие под давлением — ключ к успеху. Как научиться переживать стресс в таких ситуациях, рассказала психолог Валерия Базарова.

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Она порекомендовала заранее физически подготовиться к переговорам: отдохнуть, сытно поесть, создать для себя позитивный настрой.

Немаловажно подготовиться ментально, необходимо повторять утверждения, укрепляющие уверенность: «Я лучший»; «Я победитель». Также важно визуализировать себя в момент успешных переговоров.

— Идите на переговоры так, будто они уже завершились для вас успешно. Это состояние будет считываться вашим оппонентом, и диалог чудесным образом пойдет в нужном русле, — посоветовала эксперт.

Перед переговорами следует провести анализ характера собеседника и определить возможные триггеры, а также подготовить ответы на вопросы, которые могут возникнуть. Мысленное проигрывание в своей голове возможных сценариев с давлением или манипуляциями поможет быть готовым к любому исходу событий.

— Если понимаете, что начинаете слишком эмоционально вовлекаться или поддаваться манипуляциям, сконцентрируйтесь на своем дыхании, на ощущениях: как дыхание проходит через центр вашего тела. Чем лучше вы умеете сосредоточиться на ощущениях, тем легче будет сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, — сообщила психолог в разговоре с каналом «МИР 24».

Если противник выходит из себя, нужно оставаться в спокойном состоянии и не вступать в конфликт. Если противник срывается в «детскую» позицию, возьмите на себя роль «родителя», демонстрируя спокойствие и зрелость.

— Попробуйте включить «стороннего наблюдателя»: когда чувствуете, что вас провоцируют, постарайтесь мысленно отстраниться и наблюдать за ситуацией со стороны. Представьте, что вы смотрите на себя и на оппонента как посторонний человек. Это поможет вам не вовлекаться эмоционально и оставаться хладнокровным, — посоветовала Базарова.

После переговоров эксперт порекомендовала практиковать дыхательные упражнения, слушать музыку, заниматься спортом, чтобы снять стресс и восстановить эмоциональное равновесие. Если были ошибки, их стоит изучить и использовать опыт для подготовки к следующим встречам.

Психолог и психиатр Алексей Вилков рассказал «Вечерней Москве», что для успешной регуляции трудовой нагрузки в условиях шестидневной рабочей недели полезно делать медитации и высыпаться.