Как справиться со стрессом на работе

Психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала о способах справиться со стрессом на работе.

«На стресс у любого организма есть три реакции: бей, беги, замри», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По словам специалиста, не всегда получается убежать от строгого начальника или накричать на него в ответ. Поэтому мы привыкаем замирать.

Хороший способ справиться со стрессом — проговаривать то, что происходит в данный момент и то, что физически тебе ничего не угрожает.

«И когда ты приходишь к этой идее, ты адекватнее реагируешь на стресс. Можно поплакать, пробежаться, как ни странно. То есть дать этой энергии выход. Лучше всего прогуляться, спорт очень помогает в этом плане. Опять-таки бег, например, прыжки», — добавила психолог.

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