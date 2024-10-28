Советы для тех, кто хочет быстрее думать

С возрастом мозг меняется, и его когнитивные функции становятся слабее. Память, мышление, внимание, восприятие информации, речь – всё это начинает страдать. Причём у разных людей ослабление функциональных способностей мозга наступает в разные периоды жизни. Кто-то уже в 40 лет начинает забывать пароль от телефона, а кто-то в 70 продолжает цитировать произведения великих классиков. Медицинский психолог Центра когнитивных технологий клиники «УГМК-Здоровье» Ярослав Рогинский рассказал ИА «Уральский меридиан» о том, что же означает понятие «молодость мозга» и как её можно попытаться сохранить.

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– Почему важно тренировать мозг? Какие факторы влияют на его развитие: питание, спорт или работа?

– Жизнь человека состоит из череды ежедневных задач разной степени важности и направленности, которые требуют от нас использования различных когнитивных способностей. Решение любой задачи подразумевает умение мыслить, а это значит необходимо уметь анализировать информацию, и запоминать детали. Как и любой другой навык, он тренируется и точно также со временем при отсутствии необходимой нагрузки начинает угасать.

Сегодня, учитывая колоссальное развитие технологий и повсеместную цифровизацию, особое внимание к своему когнитивному здоровью должно стать обязательным для каждого человека, желающего сохранить и преумножить свои когнитивный способности. Однако в таком круговороте жизни, когда столько разной еды, различных развлекательных стимулов и так много рабочих задач, сложно удержаться на плаву. Правильное питание, активный образ жизни и адекватный уровень рабочей нагрузки – это точно такой же базовый фундамент, которые определяет нашу целостность. Жизнь подразумевает гармонию и баланс, но никак не статичность и тяжеловесность нагрузок.

– Объясните, что означает понятие «молодость мозга»? Его возраст соответствует возрасту человека, или не всегда? Почему вообще мозг стареет?

– Так сложилось, что с возрастом наш мозг меняется, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Такие когнитивные функции как память, внимание, мышление, восприятие и даже речь слабеют. Наши навыки и определенные способности без постоянной нагрузки теряют былые возможности. Этот процесс происходит у всех без исключения, однако у каждого он индивидуален. Почему кто-то уже после 40-50 лет начинает чувствовать постепенное или резкое снижение своих когнитивных и моторных способностей, в то время как представители более позднего возраста могут дословно процитировать учебник, статью или стихотворение, которое выучили в далеком прошлом?

Однозначного ответа тут нет и быть не может, ведь все процессы индивидуальны. Но в тоже время мы знаем о существовании тех факторов, которые оказывают негативное влияние и ускоряют процесс ослабления наших способностей. К таковым можно отнести различного рода травмы, в первую очередь черепно-мозговые. Особенно в случае, когда травмы регулярные и/или наносят единоразово существенный вред организму. Также это могут быть заболевания и инфекции, поражающие мозговую структуру и его оболочки. Статичность и рутинность нагрузок, отсутствие нового опыта.

Чрезмерное употребление жирной пищи, алкоголя и курение, что вызывает нарушение сердечно-сосудистого аппарата. Заболевание психиатрического и неврологического генеза, оставленные без должного регулярного наблюдения. Поэтому вопрос старение мозга неизбежен, но в наших силах принять решение, будем ли мы способствовать ускорению процесса или же приложим усилия для сохранения и возможности воспользоваться данной нам природой пластичность мозга.

– Какие усилия мы можем приложить в домашних условиях? Возможно, существуют определённые упражнения и рекомендации для тренировки мозга?

– Главной тренировкой для нашего мозга является правильное его питание, в первую очередь, это снабжение кислородом. Поэтому самое важное – это регулярные и адекватные физические нагрузки в паре с умеренными интеллектуальными нагрузками разной модальности. Насыщение необходимыми питательными веществами обеспечивает прочный фундамент «молодости» мозга.

Допустим, мы с вами решили вопрос с питанием, и наш прекрасный мозг только и дело, что ждет от нас нагрузки. Чем же его «кормить» дальше? В первую очередь – это новый опыт и новые знания. Изучение нового – это самый искренний и полезный вид деятельности, доступный человеку с рождения. Посмотрите, как маленькие дети стараются узнать все про все на свете, они впитывают знания и информацию, как губка впитывает воду.

Освоение новых языков и музыкальных инструментов является самой позитивной нагрузкой из всех доступных любому человеку в любое время на данный момент. Множество различных обучений, курсов, тренингов от рукоделия до базовых и углубленных вопросов астрономии, физики, математики и так далее. Всё это сегодня лежит перед нами в ранее беспрецедентном количестве, нужно только протянуть руку.

Чтение художественной и научной литературы также продуктивно сказывается на нашем благополучии, привнося новое, освежая процессы анализа информации, мышления и предоставляя материал для фантазий, когда мы буквально можем представить у себя в голове целый мир из текста, который мы прочитали.

Решение задач, кроссвордов, головоломок, викторин различной тематики – всё это также оказывает положительное влияние на степень сохранности функционирования.

Возможность путешествовать, открывать новые места, запоминать новые маршруты, будь то перемещение по родному городу или прогулка в парке или лесу. Это отлично стимулирует пространственное мышление и память.

И, конечно же, социальная активность. Биопсихосоциальное подразумевает, что люди – коллективные существа, которые не могут находиться в постоянной депривации потребности в контакте с другими людьми, особенно значимыми для нас: семья, друзья, коллеги по работе или хобби. Вспомните, ведь в древности и средние века именно изгнание было тяжелейшим наказанием, и в тоже время были отшельники, добровольно помещавшие себя в такие условия с целью поиска гармонии и ответов на глубинные вопросы. К счастью, сегодня для ответов на подобные вопросы есть множество более доступных и менее радикальных способов. В том числе йога, различные духовный практики и работа с психологом или психотерапевтом для анализа собственной жизни, своих потребностей и способов их удовлетворения.

– А что насчёт медикаментозных способов поддержки работы мозга? Поддерживаются ли они?

– На сегодняшний день фармакология является практически неотъемлемой составляющей нашей жизни. Её заслуги невозможно переоценить, а степень влияния на нашу жизнь не стоит недооценивать. Сегодня не существует волшебной таблетки, которая могла бы снять с нас ответственность за состояния нашего когнитивного благополучия. Возможно, это вопрос ближайшего будущего, развития технологий, в том числе различного рода имплантов, которые бы взяли на себя определенный функционал. Но сейчас мы должны научиться работать и использовать то, что имеем в нашем арсенале возможностей.

Медикаментозное сопровождение назначается на усмотрение врача при необходимости и наличии каких-либо процессов, которые могут угрожать здоровью человека. Различного рода стимулирующие лекарства, способствующие сохранению, поддержанию и формированию нейронных связей, назначаются в случае перенесённых травм и заболеваний с учётом индивидуальных особенностей человека. Это достаточно серьёзный комплекс корригирующих процедур с конкретной целью и в конкретный промежуток времени, требующий высокопрофессиональной оценки, контроля над возможными рисками и побочным действие препаратов.

Назначение витаминов, аминоклислот, синтетических препаратов, биодобавок и прочего – всё это является исключительно временной мерой с целью помочь организму восстановится и вернуться к адекватному уровню функционирования.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в «УГМК-Здоровье» с 2015 года работает Центр когнитивных технологий, где с помощью нейротехнологий качественно меняют жизнь взрослых и детей.Например, там используют разные компьютерные диагностики, с помощью которых врачи определяют, на каком этапе происходит провисание ребёнка в определённых навыках. С помощью новых технологий медики могут выяснить у пациентов шкалу тревоги, уровень письма, чтения и внимания.