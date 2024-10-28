Йога-нидра: как снизить тревожность и вернуть хороший сон

Поклонники классической йоги наверняка слышали о йоге-нидре, но увлеченных ей все еще не так много. О варианте духовной практики с полным расслаблением нам рассказала инструктор Александра Вдовина. Возможно, вам захочется разнообразить свои фитнес-будни интересным релакс-ответвлением.

Что из себя представляет йога-нидра

По сути, речь идет о медитации с полным расслаблением.

Инструктор по йоге: «Чтобы добиться снятия напряжения на всех уровнях, важно научиться чувствовать свое тело, „уговорить“ сознание расслабиться. На наших занятиях мы больше уделяем времени самой медитации, чем физической части йоги».

Во время медитации ваш учитесь брать эмоции под контроль и внешние раздражители уже не имеют власти над вашим состоянием.

Как правильно подойти к процессу йоги-нидры

Важный момент: йога требует регулярности, несколько сеансов не дадут никакого результата. Если же вы серьезно настроены на занятие, первое, о чем нам напоминает эксперт, не выбирайте часы занятий перед работой или важными мероприятиями. После занятий вы должны быть полностью расслаблены и, идеально, если вы вернетесь домой и ляжете спать. С утра вы будете чувствовать себя невероятно свежо и легко.

Некоторым людям довольно непросто подобрать окошки в графике для любых физических мероприятий. Специально для таких случаев, инструктор подсказывает правила выполнения йоги-нидры в домашних условиях.

Йога-нидра дома

- Начните сеанс с разминки, так как в любом случае занятия йогой подразумевают физическую активность. Сделайте разминку шеи, плеч и так по всему телу сверху вниз.

- Далее ложимся на спину, приведя тело в максимально удобное положение. Разводим ноги, руки вытягиваем вдоль тела ладонями вверх. Закрываем глаза.

- Дождитесь, пока тело полностью расслабится. Делаем медленный глубокий вдох. Думайте о том, что бы вы хотели воплотить больше всего, но мысль должны развиваться в позитивном ключе. Повторяем про себя несколько раз.

- Делая медленные вдохи и выдохи, фокусируйтесь на каждой из частей тела. Следите за тем, что вы чувствуете в процессе. Сделайте акцент на дыхании.

- Переключаемся на органы чувств. Идеально, если вы выключите свет и останетесь в полной темноте. Сосредоточьтесь на образах, которые вам рисует воображение. Даже переходим на изучение запахов и звуков, которые вас окружают. Именно поэтому эксперт рекомендует найти для практики спокойное место, где вас не потревожат внешние шумы.

Повторяя данные способы медитации несколько раз в неделю, вы заметите, насколько быстро уходит стресс даже после серьезных негативных событий в жизни.