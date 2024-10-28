Как заработать в Новый год 2024-2025: идеи на каникулах

В преддверии новогодних праздников финансовый вопрос встает особенно остро. Подарки и само торжество — все это требует немалых затрат. Но есть и обратная сторона: в декабре и январе появляется спрос на множество сезонных услуг, и если вовремя на это отреагировать, можно неплохо заработать. «Лента.ру» рассказывает, какими способами точно стоит воспользоваться.

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Накануне праздников и во время официальных зимних каникул можно легко найти подработку, организовав бизнес. Главное — включить смекалку и предложить то, на что точно есть спрос. Искать потенциальных клиентов можно на различных сайтах с объявлениями и специализированных агрегаторах для фрилансеров (например, «Авито», «Профи.ру» или YouDo), а также на собственных страничках в соцсетях.

Итак, какими способами заработка можно воспользоваться?

Работа на праздничных мероприятиях

Повар

Сколько можно заработать: от 7000 рублей за всю еду для застолья

В праздничные дни всегда много забот, и некоторые люди могут позволить себе часть задач делегировать персоналу. Так, в период новогодних застолий большой популярностью пользуются услуги повара на дому. Ведь далеко не все хозяева хотят (или имеют возможность) готовить пир для семьи и гостей самостоятельно.

Конечно, в этом случае большим плюсом будет наличие соответствующего образования, однако если и без него есть уверенность в кулинарных навыках, можно смело предлагать свои услуги. Чтобы добиться конкурентоспособности, достаточно слегка снизить цену. Например, вместо средней стоимости можно запрашивать за свою работу в полтора-два раза меньше.

Клинер

Сколько можно заработать: от 2700 рублей за разовый выезд

Кроме повара, конечно же, на праздниках всегда необходим уборщик. Отталкиваться можно от того, что стоимость услуг профессиональных клинеров начинается от нескольких тысяч, и дальше цена растет в зависимости от количества работы. Желая сэкономить, многие соглашаются нанять человека без серьезного опыта, но за меньшую сумму.

Свои услуги можно предлагать и организаторам массовых мероприятий. Это может быть, например, корпоративная вечеринка или благотворительная ярмарка.

Зооняня

Кроме того, на новогодних праздниках довольно часто востребована услуга сиделки для животных. Ведь бывает, что хозяевам питомцев нужно надолго отлучиться из дома — например, уйти в гости на целую ночь, уехать в санаторий на несколько суток.

300-700 рублей в час запрашивают за свою работу зооняни

Главное — предварительно провериться на наличие аллергии.

Курьер

Сколько можно заработать: от 4000 рублей в день

Еще один интересный вариант — на период новогодних каникул (особенно 31 декабря и 1-2 января) переквалифицироваться в курьера. Сервисы по доставке продуктов в это время бывают сильно перегружены. Кроме того, часто людям требуются алкогольные напитки, а их сервисы обычно не возят, поэтому частная доставка может быть весьма востребована. Правда, чтобы легко справиться с этой задачей, нужно иметь личный автомобиль.

Небольшой лайфхак: некоторые особенно популярные продукты (например, шампанское, майонез или икру) можно закупить заранее, тогда при появлении заказа можно будет не заезжать в магазин и сэкономить время.

Трезвый водитель

Сколько можно заработать: от 2000 рублей за одну поездку

И, конечно же, одна из самых распространенных на Новый год услуг — «трезвый водитель». Его задача — довезти заказчика, выпившего алкоголь, на его собственной машине с вечеринки до пункта назначения.

Продажа праздничных товаров

Сколько можно заработать: в зависимости от навыков и конкретного товара

Этот способ отлично подойдет тем, кто шьет, вяжет, создает украшения, лепит из глины — словом, каждому, кто занимается рукоделием. Ведь в Новый год все озабочены тем, как найти для близких самые оригинальные подарки. А что может быть более самобытным, чем сделанное вручную в единственном экземпляре? При этом изделия можно изготавливать и на заказ — согласно пожеланиям покупателя, и по своему желанию, реализуя собственный креативный потенциал.

Главное — не забывать о новогодней тематике, потому что именно она пользуется особым спросом в эти дни. Например, швея может на этот период переключиться на изготовление костюмов Деда Мороза и карнавальных платьев для Снежинок, а реставратор может заняться восстановлением советских елочных игрушек — под Новый год стоимость ретро-украшений начинается от 400 рублей за штуку.

Этот вариант заработка хорош тем, что цену за свою работу можно назначать без особой оглядки на рынок. Как правило, и на дорогой хендмейд, если он действительно качественный и уникальный, находится покупатель.

Продавать товары проще всего через собственные аккаунты в соцсетях, но также можно воспользоваться и популярными платформами объявлений

Если же рукоделие не ваш конек, можно попробовать продавать то, что требует меньше творческих усилий. Например, это могут быть книги с новогодними рецептами, гирлянды, даже елки — сегодня их продают и онлайн, можно устроиться в кол-центр сезонного интернет-магазина, чтобы принимать заказы на деревья и уточнять адрес доставки.

Услуги по оформлению и декорированию

Предприятия, большие офисы и магазины чаще всего пользуются декоратора. Особенно, если у него есть убедительное портфолио.

7-10 тысяч рублей стоят услуги оформителя пространства

При отсутствии соответствующего образования можно брать в два раза меньше.

Также можно предложить свои услуги по декорированию небольших мероприятий, например, новогодних утренников.

К слову, при наличии знакомства с профессиональными стилистами помещений есть смысл предложить им свою помощь (например, в монтаже придуманных ими декораций).

Торговля едой и напитками

Сколько можно заработать: от 20 000 рублей

В период новогодних праздников на улицах городов появляется больше тематических киосков. Например, актуальна продажа горячих напитков: кофе, чая, глинтвейна. Можно обратиться к владельцу такой торговой точки и предложить свои услуги продавца на период зимних каникул. В этом случае можно заработать около 20 тысяч рублей.

Конечно, при желании можно открыть и собственную точку продажи, но для этого необходимо иметь киоск (его можно и арендовать) и разрешение Роспотребнадзора.

Тот, кому по душе кондитерское дело, может заняться выпечкой, изготовлением имбирных пряников, тортов, капкейков и других сладостей на заказ. Так, в 2024 году в соцсетях спросом пользуются исполнители, которые умеют печь меренговые рулеты и штоллены — это немецкая традиционная рождественская выпечка, пряный кекс из тяжелого дрожжевого теста с орехами и цукатами.

Фотограф и видеограф

Учитывая большое количество праздничных мероприятий (корпоративов, вечеринок и детских утренников), несложно догадаться, что услуги новогоднего фотографа и видеографа пользуются большой популярностью. Но в этом случае, конечно, необходимо разбираться в фото- и видеосъемке, уметь снимать, обрабатывать фото и монтировать ролики.

Особенно востребованы такие специалисты непосредственно в новогоднюю ночь: ведь далеко не каждый соглашается работать в часы, когда все остальные развлекаются и веселятся. Но зато и оплата такого труда выше ставок будних дней.

5 000 рублей в час составляет средняя стоимость услуг фотографа и видеографа

Во время зимних каникул можно организовывать тематические фотосессии: например, каждый день ходить на фотопрогулки в зимний лес или арендовать студию в стиле шале и провести там за сутки несколько съемок подряд.

Художник грима, визажист

Сколько можно заработать: от 5000 рублей

На любой новогодней вечеринке все стремятся выглядеть как можно лучше, а потому на такую корпоративах), можно работать в паре с фотографом и выезжать на съемки в студии, а можно работать у клиентов на дому.

Здесь, как и в предыдущем случае, важно быть мастером своего дела и иметь соответствующий опыт.

Помимо визажа, можно предоставлять услуги гримера. Фейс-арт (рисунки на лице), особенно в новогодней тематике, любят все дети. Художников по гриму обычно приглашают на праздники в детские сады, на новогодние представления и гала-концерты, на ярмарки.

Стоимость таких услуг также начинается в среднем от нескольких тысяч рублей, итоговый заработок зависит от длительности работы и локации мероприятия.

Услуги для встречи Нового года

Аренда своего дома

Сколько можно заработать: от 3000 рублей за квартиру и от 10 000 рублей за дом в сутки

Самое простое — сдать в аренду собственное жилье. Если вы планируете праздновать Новый год в гостях или у вас есть пустующий загородный дом, воспользуйтесь этим. Большие компании часто ищут, где провести новогоднюю ночь, ценник на аренду в это время обычно резко взлетает. Поэтому, скорее всего, какую сумму бы вы ни назначили, найдутся те, кого устроит это предложение.

При этом стоит прописать перечень дополнительных услуг (в случае, если это будет действительно высокая цена). Например, многих людей наверняка привлечет включенная в стоимость уборка помещений после праздника.

Организация праздника

Также в эту категорию услуг можно включить вечеринок. Не всем по карману обратиться к event-агентствам. Так что при наличии опыта в организации такого рода мероприятий можно смело предлагать свои услуги.

30 000 рублей стоит провести вечеринку на 10-15 человек

Главное — верно оценить свои силы. В одиночку браться за масштабные мероприятия точно не стоит, они требуют слаженной работы команды.

Копирайтинг

Сколько можно заработать: от 500 рублей за один заказ

Еще один вариант подработки — писать сценарии для новогодних праздников и продавать их. В этом случае не нужно заниматься организацией самостоятельно, можно даже не встречаться с заказчиками лично. Единственное, что необходимо, — понимать тематику мероприятия и свое техническое задание.

Продавать сценарии, к слову, можно не только физическим лицам, но и тем самым event-агентствам — они всегда находятся в поиске свежих идей и с радостью сотрудничают с фрилансерами. В среднем за одну такую работу можно получить несколько сотен рублей.

Работа Дедом Морозом и Снегурочкой

Сколько можно заработать: от 200 000 рублей за сезон

Как же в Новый год без Деда Мороза и Снегурочки! Далеко не всегда необходимо иметь большой опыт или актерское образование, чтобы мастерски перевоплощаться и задорно поздравлять детей. Конечно, школы и детские сады, вероятно, воспользуются услугами профессиональных агентств, но родители, желающие порадовать своих детишек, вполне могут заказать и «частного» Деда Мороза.

Иногда заказчики даже не требуют от актеров-аниматоров долгого разговора с ребенком: это может быть, например, просто доставка новогодних подарков и пара приветственных слов-поздравлений.

Стоимость такой услуги у агентств 31 декабря может доходить и до 30 тысяч рублей.

2 500 рублей составляет гонорар частного Деда Мороза за один вызов

Еще одна идея — составлять и продавать именные письма от Деда Мороза. Это не требует много времени, более того, и из дома выходить практически не нужно — разве только для того, чтобы дойти до почты.

Онлайн-заработок

В целом подходят любые занятия, которые можно делать на фрилансе и удаленке. К примеру, можно проводить онлайн-мероприятия. Они были особенно популярны во времена эпидемии коронавируса, но с тех пор пользуются успехом в среде инфобизнесменов. Кроме того, онлайн-встречи часто организовывают международные компании, сотрудники которых находятся в разных городах и странах. Как правило, для таких мероприятий нужно составление сценария и модерирование — как раз эти задачи и можно взять на себя.

Также на время новогодних каникул можно устроиться в онлайн-службу поддержки какой-либо фирмы. Обычно в этих отделах большая текучка, и в компании могут быть рады временным сотрудникам, готовым поработать в те дни, когда большинство граждан стремится отдыхать.

Нюансы сезонной работы

В декабре и январе действительно много сезонной работы. Если озаботиться этим вопросом заранее, то уже к Новому году можно рассчитывать на хорошую сумму дохода. Конечно, заработок зависит от количества заказов, которое каждый отдельный человек хочет и может исполнить. Зато каждая из предложенных идей дает возможность самостоятельно выстраивать график и совмещать подработку, например, со своей основной деятельностью.

О чем стоит помнить?