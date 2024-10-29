Психолог рассказала, как справиться с паническими атаками

Панические атаки — это не норма, такую проблему необходимо в срочном порядке решать с психиатром и психологом в тандеме, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, в случае приступа следует сосредоточиться на дыхании и тактильных ощущениях.

При панической атаке нужно дышать по так называемому квадрату, когда вы делаете вдох, задерживаете дыхание, потом делаете выдох и снова задерживаете дыхание. И так по кругу с равными интервалами. Также следует сесть или лечь и максимально прочувствовать каждый сантиметр своего тела, то есть сосредоточиться на телесных ощущениях. Например: ваши икры сейчас прикасаются к сидению или нет, а на них попадает одежда или нет, а дуновение ветра вы ими ощущаете или нет. И так каждая часть тела проходит некое «сканирование», — рассказала Дугенцова.

Психолог также посоветовала в момент приступа перечислять вслух все предметы и детали, которые человек видит перед собой. Либо можно посчитать количество черных предметов в комнате, добавила эксперт.

Еще один способ избавиться от панической атаки — это «нарисовать свой страх» у себя в голове. Представить какой он формы, какого цвета, как он выглядит? Затем нужно задать ему вопросы: Чего он хочет? Зачем он пришел? И что нужно сделать, чтобы он исчез? Также я советую напрячь свой слух и перечислить в мельчайших подробностях каждый из звуков, который слышите, — сказала Дугенцова.

Ранее психолог Дарья Яушева предупредила, что фильмы ужасов могут негативно влиять на психику, в том числе вызывать панические атаки. Специалист отметила, что в первую очередь такому влиянию подвержены люди, предрасположенные к эмоциональной нестабильности, у которых есть психологические травмы или проблемы с ментальным здоровьем.