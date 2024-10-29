Почему жители Петербурга хандрят чаще других граждан в РФ

У каждого третьего работника в Северной столицы нет энергии на работу и проблемы с концентрацией внимания. Эксперты уточнили, что одна из причин хандры – короткий световой день, но не только он.

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«Петербуржцы чаще других россиян жалуются в этом году на осенний упадок сил и плохое настроение на работе», – выяснили аналитики hh совместно с экспертами Halsa.

Сразу у 48 % опрошенных работников хоть и бывают продуктивные дни, но чаще всего людям очень сложно сфокусироваться. В целом по стране таких граждан 37 %. Стоит отметить, что чаще других жалуются на хандру IT-специалисты, реже остальных – производственники, уточняет Neva.Today.

Кроме погодных условий жители Северной столицы также пожаловались и на другие причины хандры. По словам 67 % респондентов, у них разбитое состояние на работе связано с низкой мотивацией.