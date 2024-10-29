При ухудшении качества сна стоит насторожиться и проверить показатели здоровья.

Необходимо сбалансированно питаться, ходить в спортзал, а также регулярно отдыхать.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Ирина Мансурова.

«Первый звонок такой плохой, если вы плохо спите. Это длится две-три недели, месяц, просыпаетесь среди ночи. У вас какие-то мысли, плохие сновидения. Это первый звонок, что нужно лечить инсомнию, тревожное расстройство, дальше — в зависимости от симптомов.

Надо высыпаться, хорошо питаться. Если не знаете, что такое хорошо питаться, обратитесь хотя бы к нутрициологу. Сейчас много грамотных специалистов. Вам составят диету, сбалансированное питание. Ходить надо, нужны физические нагрузки, плавание, спортзал. Если всё это вам не нравится, хотя бы пешие прогулки в хорошей компании. Вот три фактора хотя бы соблюдать».

Ранее психолог дала совет по борьбе со страхами. Стоит осознать причину беспокойства. Это поможет унять тревогу. Важно также отследить телесные ощущения. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.