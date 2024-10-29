Психолог объяснила, как пережить сексуальное насилие

Об этом не принято говорить. Но это, увы, существует в обществе. Сексуальное насилие – это ужас, который может произойти с любым человеком и даже ребенком. Как пережить этот ад?

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Насилие в любом его проявлении – это серьезная проблема, способная оказать длительное воздействие на психическое здоровье пострадавших. Психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru поделилась рекомендациями, которые могут помочь в преодолении стресса от сексуального насилия и восстановлении эмоционального равновесия.

В первую очередь Майя Голубева рекомендует осознать, какие конкретно последствия сексуального насилия проявляются у жертвы. Далее необходимо работать с каждым симптомом по отдельности, а также осознать, что секс и сексуальное насилие – это разные вещи.

«Часто женщины начинают испытывать общий страх перед мужчинами и опасение перед сексом даже с теми, кого они любят. У них формируются подсознательные защитные механизмы, которые воспринимают секс как зло или обязанность, считают сексуальность опасной, а также рассматривают себя исключительно как жертву в сексуальных отношениях и многое другое», – объясняет психолог.

Первый шаг к избавлению от последствий насилия – это прекратить стесняться обращаться за помощью к друзьям, родственникам или специалистам.