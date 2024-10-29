Названа причина, по которой китайцы активно ищут жен в России

Прожившая в китайском Даляне 10 лет россиянка Мария Ф. рассказала NEWS.ru, что власти Поднебесной активно пропагандируют идею женитьбы своих граждан на русских девушках. По ее словам, в Китае считают, что женщины из России не требовательны в быту и «удобны», в то время как жительницы КНР выдвигают много условий тому, кто предлагает им руку и сердце.

Китаянки очень требовательны, они подходят к браку с холодной головой и редко выйдут замуж за китайца, у которого нет машины, квартиры, определенных сбережений. Одновременно транслируется идея: «Если у вас всего этого нет, можете найти себе жену из России», — поделилась собеседница.

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил мужчинам из Китая искать жен в других странах, в том числе в России. По его мнению, таким образом КНР может преодолеть демографические проблемы, с которыми она сегодня сталкивается.

В Госдуме раскритиковали заявление ученого. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что россиянки не должны выходить замуж за китайцев из-за проблем с демографией в КНР. Депутат добавила, женщины из России должны оставаться верными своим мужчинам и улучшать свою демографию.