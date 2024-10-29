«Хуже наркотиков». Шоумен рассказал про страшный вред порнографии

Люди не могут завести семью и детей из-за просмотра порнографических фильмов, заявил шоумен Стас Барецкий. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что порнография хуже наркотиков. Шоумен отметил, что фильмы для взрослых, особенно если их увидит ребенок, могут на всю жизнь сломать психику.

Порнографию нужно запретить. Почему русский мат запрещен, а порно — нет? Наркотики нельзя пропагандировать, а голые задницы во весь экран — можно? Это хуже наркотиков. Человек один раз увидит неприглядную задницу, и все — на всю жизнь психический инвалид. Ни семьи, ни детей не будет, так как в детстве насмотрелся гадости, — высказался Барецкий.

Шоумен считает, что просто запретить порнографию нельзя, нужно найти альтернативу. Он предложил организовать соревнования по «баночному спорту». По мнению Барецкого, люди будут находиться в тонусе за счет физической активности.

Надо запрещать, но нужно чем-то замещать, другими шоу например. Я могу предложить организовать соревнования по баночному спорту — пробежка с банкой на голове, рвать банки на скорость, кидать банки на дальность. Будет людей тонизировать, никакое порно не будет нужно, — заключил шоумен.

Юрист Илья Русяев ранее рассказал, что в российских законах нет четкой грани между порнографией и эротикой. Эксперт подчеркнул, что само понятие «порнографические материалы» не раскрывается в Уголовном кодексе, хотя их изготовление и оборот считаются незаконными.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.