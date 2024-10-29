«Нюдсы»: почему женщин продолжают осуждать за откровенные фото

Кажется, что сегодня крайне трудно кого-то удивить обнаженным телом, особенно если вы постоянно активны в соцсетях. Тем не менее шейминг за слишком откровенные фото все еще не сбавляет обороты. Мы поговорили с психологом Михаилом Куликовым, который объяснил нам, в чем феномен осуждения за нюдсы.

Как посмела выпятить свою сексуальность!

Может показаться, что основная проблема в том, что женщины слишком свободно выражают себя с помощью откровенных снимков, которыми охотно делятся в соцсетях, при этом держат аккаунты открытыми. Наш эксперт поясняет, что больше претензий женщины получают не столько за фото в купальниках и белье, сколько за то, какого возраста эта женщина.

Психолог: «Я провел собственное небольшое исследование по аккаунтам женщин и что могут сказать — чем моложе девушка, тем больше ей прощают вольности по типу откровенных фото».

К слову, тенденция шейминга за возраст отмечается по большей части среди русскоговорящих пользователей. Женщин без стеснения упрекают за то, что они посмели выставить свою сексуальность на всеобщее обозрение.

Статус женщины также имеет значения

Немаловажный момент, который отмечает наш эксперт, — пользователи, которые не могут прожить и дня без критики в Сети, упрекают чаще женщин, в чьих профилях есть упоминание о статусе. Больше всего хейта летит в сторону «мамочек ангелочков» и «счастливых жен». Некоторые комментаторы действительно уверены в том, что женщине запрещено проявлять свою женскую сущность после определенных изменений в жизни, будь то брак или рождение детей. Фертильность и сексуальность На самом деле, эти два понятия неразрывно связаны в нашем сознании. Результаты многих психологических исследований говорят нам о том, что человеку трудно принять тот факт, что человек после условны× 50 лет может проявлять сексуальность, и это несмотря на открытость современного общества.

Психолог: «Мы можем сколько угодно говорит о широте своих взглядов, но не отреагировать не некоторые триггеры наш мозг пока еще не в состоянии. А женщина после 45 в наших реалиях уже не ассоциируется с фертильной девушкой, что косвенно ведет нас к осуждению ее открытой сексуальности».

Почему женщин ничего не останавливает — даже жесткая критика

Мы восхищаемся смелостью женщин, для которых нет границ проявления себя, но в то же время, подобный способ привлечения внимания может говорить об отчаянии женщины. Не секрет, что больше половины женщин важно поддерживать свою самооценку через внешнее одобрение, что не является нормой, по мнению нашего эксперта. Тем не менее женщина, получая комплименты по поводу внешности, временно снижает свою тревожность, так как вопрос постепенной потери молодости беспокоит абсолютно каждую женщину. Вопрос в том, как каждая из нас относится к этому явлению.

Критика неуместна в принципе

В тех же случаях, когда женщина не пытается ничего доказать, проявляя свою сексуальность в публичном пространстве, можно говорить об осознанности женщины. Сегодня мы все ближе подходим к тому, что сексуальность может быть разной и осуждениям тут не место. Конечно, исключить негатив со стороны посторонних людей просто невозможно и к этому нужно быть готовой, если вы делитесь откровенными фото в Сети. Наш эксперт рекомендует ориентироваться на собственные ощущения, когда вы раздумываете над смелой фотосессией, в которой, к слову, нет ничего ужасного. А вот делиться ли подобным контентом с миром — вопрос. Если вы понимаете, что критика нанесет вам психологический ущерб, возможно, такой контент стоит сохранить до лучших времен, пока вы не будете готовы отстоять свое право на выражение себя.