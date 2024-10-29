Технология «правильных» конфликтов: выясняем отношения экологично

Конфликты — явление, безусловно, неприятное, но так или иначе возникающие в любых отношениях между людьми. Семья, рабочий коллектив, влюблённая пара, компания одноклассников... — в больших и маленьких группах людей случаются конфликты, и это нормально.

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Но многие стараются избегать их, поскольку любой конфликт является стрессом.

Правила поведения в конфликте

Первое, и, пожалуй, главное правило в любых взаимоотношениях — не накапливать раздражение в себе.

"Самые некрасивые ссоры, оставляющие длительный неприятный осадок, случаются тогда, когда один или оба партнера в этих отношениях долго терпят. Что-то не нравится (например, манера обращаться, договариваться, опаздывать), но об этом сразу и открыто не говорят и второй может даже не догадываться, что другого что-то не устраивает. А внутри создаётся эффект сжатой пружины и она в какой-то момент расправляется. И тогда случается очень эмоциональный конфликт", — говорит клинический и семейный психолог Марина Щеглова.

Она рекомендует сразу говорить о том что не устраивает вас в другом человеке. На начальном этапе недовольства гораздо проще проконтролировать свою интонацию и подобрать корректные выражения. Таким образом, оппонент с большей вероятностью услышит вас, поскольку в вашей речи ещё не будет скрытой или открытой агрессии.

"Второе правило, вытекающее из первого — сделайте паузу! Когда эмоций очень много и вы их уже не контролируете, то конструктивного разговора не получится, потому что логика уже не работает. Если есть возможность, выпейте медленными глотками стакан воды, подышите (выдох дольше, чем вдох). Помните, что когда вы в эмоциях информация воспринимается искажённо. Третье правило ответьте себе на вопрос, что вы все-таки хотите получить в результате этой ссоры! Чтобы вас услышали и поняли, признали вашу правоту, извинились, выполнили обещания? Сформулируйте для себя свою цель и не выпускайте ее из вида. Конфликт — это возможность передоговориться", — советует Марина Щеглова.

Под маской конфликта

Но может случиться и так, что одна из сторон конфликта вовсе не желает договориться, прийти к какому-либо компромиссу, наладить отношения. О том, что делать в такой ситуации и как выйти из неё наименее энергозатратно, рассказал бизнес-психолог и психолог по отношениям Леонид Захаров:

"Почему многие люди избегают конфликты? Потому что часто речь идёт не о конфликте, а о насилии, замаскированном под конфликт. Другими словами, одна из сторон на самом деле не пытается выяснить никакую правду, а просто совершает насилие над человеком, когда он об этом не догадывается, и уверен, что причина стычки именно в конфликте. У конфликта всегда есть понятная причина, которую безошибочно могут назвать обе стороны. У насилия её нет. Жертва с трудом может вспомнить, с чего всё началось, и о чём идёт спор, т.к. насильник уже несколько раз по пути "переобувался", меняя свои позиции. И когда жертва оправдывалась за предыдущую причину, уже нашлась следующая. Конфликт тут лишь обёртка и формальный повод. Если вы понимаете, что часто природа ваших стычек носит явно не формат поиска правды, и вы, вероятно, подвергаетесь насилию, обратитесь к профессиональному психологу, который поможет вам разобраться, как обстоят дела на самом деле, и что с этим можно сделать", — говорит эксперт.

Воспринимая конфликт, как возможность взглянуть на нечто привычное под другим углом, вы приобретаете новый опыт, который минимизирует неприятный осадок от возникшего недопонимания.