Каждый пятый миллениал испытывает чувство вины за решение уволиться

74% россиян расстаются с работодателем со «спокойной душой».

Зумеров, чувствующих себя виноватыми в этом случае, — 22%. Наиболее равнодушными оказались люди старше 45 лет (16%). Такие результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Женщины (25%) чаще мужчин (15%) испытывают чувство вины при увольнении. Больше всего тревожатся из-за ухода с работы педагоги, медицинские работники и продавцы.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.