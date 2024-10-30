Как распознать лжеца: ученые составили портрет мужчины-изменщика

Эксперты использовали искусственный интеллект, чтобы определить черты лица типичного мужчины-изменщика. Получившийся портрет основан на опросе двух тысяч человек, пишет Daily Mail.

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Итак, стереотипный мужчина, который изменяет своей партнёрше, скорее всего, лысый или с редкими волосами, большим носом, ему около 40 лет. Этот образ дополняют небольшие губы, серо-голубые глаза, морщины на лбу и короткая растительность на лице.

Эксперты также создали стереотипный образ женщины-изменщицы — у неё тёмные волосы, маленький нос и ей немного за 50 лет. Самыми распространёнными физическими характеристиками у изменщиков — как мужского, так и женского пола — были худощавое телосложение и пристальный взгляд.

Тем не менее авторы отмечают, что это лишь среднестатистический портрет и, как правило, внешность человека не влияет на его склонность к изменам.

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