Психолог объяснил, как наладить общение с пожилыми родителями

Пожилые родители зачастую требуют от взрослых детей постоянного внимания, что может вызвать трудности, учитывая плотный рабочий график, домашние обязанности и личную жизнь. Психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник в беседе с РИАМО посоветовала выстроить личные границы и соблюдать их. Если же это не помогает, следует ввести график общения.

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«Определите конкретные дни и часы, когда вы готовы общаться или приезжать в гости. Объясните, почему в остальное время вас нельзя беспокоить», — сказала Зеляник.

При составлении графика общения детям важно подробно рассказать родителям о своем плотном расписании, подчеркнув при этом, что пожилые не забыты и любимы, добавила эксперт.

По статистике, четверть пожилых людей в мире старше 65 лет чувствуют себя одинокими и изолированными. Как правило, это связано с потерей близких и друзей. При этом доказано, что длительное пребывание в одиночестве и изоляция от внешнего мира могут вызывать депрессию, беспокойство и другие серьезные медицинские проблемы. Как помочь своим близким избежать этих проблем, «Газете.Ru» рассказал Всеволод Сазонов, психолог, ментор проекта «Трумен Ева».