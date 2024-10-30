Симптомы послеродовой депрессии и как с ней бороться

Стать матерью для любой женщины — большое счастье, особенно если она к этому стремилась. Но, к сожалению, иногда радость материнства омрачается послеродовой депрессией. Клинический психолог, специалист по НЛП, психоаналитик Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что же это за состояние и можно ли с ним бороться.

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Почему появляется

Послеродовая депрессия — это аффективное расстройство, вызванное адаптацией женщины, ставшей матерью. Фундаментом для такого состояния являются гормональные сдвиги в организме.

— Надо сказать, что здесь немаловажную роль играет наследственность, особенность нервной системы, которая выдает такие вот программы, совершенно не адаптивные. Ведь наша психика устроена так, что мы очень легко адаптируемся, особенно когда речь идет о каких-то общечеловеческих моментах, таких как материнство, замужество, переход из одного возраста в другой. То есть это все как бы биологически прописано в нас, поэтому мы достаточно быстро адаптируемся к новым состояниям, — пояснила Абравитова.

Но, отметила психолог, бывают такие гормонально-психологические, эмоциональные сбои, когда адаптации не происходит. К ним как раз и относится послеродовая депрессия. Помимо наследственного фактора и гормональных изменений, здесь играет роль предрасположенность к меланхолии, вообще склонность к депрессивным состояниям по любому поводу. Здесь же история усугубляется тем, что на молодую мать наваливается множество проблем с бытом: если раньше решение каких-то моментов можно было отложить на завтра, то с появлением маленького человечка в семье ими следует заниматься незамедлительно.

— Ну и немаловажный фактор — ухудшение супружеских отношений, потому что у женщины происходит переключение внимания на ребенка (так заложено природой), в итоге страдает и эмоциональная, и сексуальная сфера жизни. И в этом случае нужен очень понимающий партнер рядом, который правильно воспринимает этот период, — добавила специалист.

Как может проявляться послеродовая депрессия

По словам эксперта, пути проявления могут быть абсолютно разными. У кого-то это будет бессонница, тревожность, отсутствие аппетита, а у кого-то, наоборот, бесконечный сон и зверский аппетит — когда эту депрессию женщина буквально «заедает».

— Но в любом случае это будет снижение мотивации, то есть человек будет делать все с большим трудом, через силу, через преодоление, через препятствия. К сожалению, может быть даже отвержение ребенка, то есть не до конца включается материнский инстинкт и раздражение переносится и на ребенка в том числе, — уточнила Абравитова.

Также это может быть перечеркивание себя как матери. Появляются мысли, что «я не справляюсь с материнскими обязанностями, мне все в тягость, мне тяжело, я, наверное, не настоящая мать». То есть снижение самооценки в том числе. Так что симптомы могут быть абсолютно разными, но переносится такое состояние крайне тяжело, в какой бы форме оно ни проявлялось.

Пути выхода из послеродовой депрессии

Выход из депрессивного состояния зависит от того, какого уровня симптоматика. Потому что есть легкое течение этой депрессии, есть среднее, а есть тяжелое.

— Если это легкое течение, то вам достаточно поговорить с психологом, и все встанет на свои места, потому что логические цепочки, запущенные психологом, замотивируют вас совершенно на иную программу. Если это среднее течение, то вам, конечно, понадобится психотерапевт, который будет более глубинно прорабатывать ваши проблемы и, возможно, даже подключит какое-то легкое фармакологическое лечение. Но бывают тяжелые виды течения послеродовой депрессии, когда подключается уже большая психиатрия, вплоть до госпитализации, — рассказала психолог.

В общем-то все методики вывода женщин из послеродовой депрессии хорошо проработаны. Самое главное для женщины в этом состоянии — не оставаться наедине с собой. Потому что если вы застреваете в такой депрессии, то это плохо скажется не только на вас, но и на вашей семейной жизни, и, что самое страшное, на ребенке. Потому что ребенок и мать, особенно в первые месяцы жизни малыша, — единое целое, и, конечно, ваше состояние будет полностью отражаться на ребенке, формировать его личность, заключила эксперт.