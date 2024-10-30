Психолог посоветовала регулярно навещать пожилых родителей

Установление личных границ с пожилыми родителями необходимо, чтобы избежать трудностей с личной жизнью, работой, хобби и воплощением в жизнь собственных целей. Первым шагом может стать искреннее общение. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.

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«Вместо того чтобы ждать, пока родители начнут давать советы или вмешиваться в вашу жизнь, возьмите инициативу в свои руки. Регулярно звоните или навещайте их, рассказывайте о том, что произошло за день, делитесь простыми ситуациями, в которых вам пришлось принимать решение», — посоветовала эксперт.

По ее словам, искреннее общение с родителями позволит им почувствовать, что дети ценят их мнение и нуждаются в их поддержке. Кроме того, можно контролировать ход разговора, обходя стороной неприятные моменты.

Чтобы в своем плотном графике найти время на общение с родителями, психолог порекомендовала составить график встреч и созвонов. При этом важно подробно рассказать о своем расписании, подчеркнув, что пожилые не забыты и любимы.

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