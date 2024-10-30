Психолог порекомендовал смотреть трансляции из Московского зоопарка

Наблюдение за животными с помощью онлайн-трансляции может помочь снизить стресс. Такую возможность ввел Московский зоопарк. Об этом сообщил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

— Для сохранения эмоциональной стабильности и положительного настроя важно уметь находить пути выхода напряжения. И созерцание животных, их повадок, игр и взаимодействия друг с другом как раз таки может стать своеобразным каналом, через который человек получает разрядку, — отметил Хакимов.

Также он добавил, что для зрителей это возможность увидеть редких представителей фауны, передает агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что в экспозиционной части Московского зоопарка установили видеокамеры, благодаря которым любой желающий сможет наблюдать за его обитателями в режиме онлайн. С помощью них можно увидеть как уличные вольеры, так и крытые павильоны, где животные проводят время в холодный сезон.

Самыми популярными онлайн-трансляциями Московского зоопарка стали стримы с пандой Катюшей. Много просмотров также набирают прямые трансляции с южноамериканской фауной, например капибарами, ламами и альпаками, а также с семьей орангутанов.