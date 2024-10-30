Психолог посоветовал способы избавиться от усталости

Топ способов избавиться от усталости назвала в беседе с «Мослентой» психолог, соавтор и ведущая школы осознанности «Переход в ТАК» Марина Тушевская.

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«Физическая, психологическая, эмоциональная и душевная усталость приводит к состоянию, при котором ни на что нет сил. Существует несколько наиболее частых причин хронической усталости. Первая заключается в необходимости жить в режиме многозадачности, который не только утомляет, но и вредит здоровью. Вторая связана с эпохой "достигаторства", когда в погоне за успехом люди теряют жизненную энергию. Неоправданные ожидания от себя и других, бытовые дела и монотонная рутина только усиливают утомление», — пояснила специалист.

Первый способ, который поможет восстановиться, — отказ от гаджетов, новостей, телепрограмм и сериалов. Психолог посоветовала устроить себе информационный детокс: отказаться на некоторое время от использования интернета и цифровых устройств, погулять или выпить на террасе чашечку чая. Кроме отдыха, можно получить массу пользы, потому что примерно через полчаса мозг начнет работать в режиме созидания, и станет реально найти выход из казалось бы безвыходной ситуации.

Второй способ заключается в смене вида деятельности.

«Важно сделать то, что до этого вы не делали. Выпишите три таких действия на бумагу и постарайтесь сразу реализовать их или начните хотя бы двигаться в этом направлении. Если в вашей памяти нет ничего подходящего, оглянитесь вокруг и посмотрите, что делают другие. Возможно, и вам захочется заняться чем-то похожим. Такие активности вернут вам силы, ведь мозг дает много энергии на новые и интересные занятия», — добавила Тушевская.

По словам эксперта, в режиме многозадачности мозг прокручивает огромное количество задач. Человек сильно устает от этого, особенно если держит всю информацию в уме. Поэтому третий способ — выгрузить на бумагу списки дел и распределить их по степени важности: важные и срочные, которые следует выполнить в ближайшее время, важные и несрочные — в обозримом будущем, неважные и срочные — можно отложить, а неважные и несрочные, возможно, вообще не стоят внимания. Ведение календаря, в котором планируются дела, события и встречи, тоже помогает разгрузить голову и расставить задачи.

«Эти простые инструменты обеспечат приток энергии и снимут усталость», — заключила специалист.

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