Раскрыто, сколько людей выступают за раздел всего имущества после развода

О необходимости после развода разделить абсолютно все имущество заявили 15% россиян, пишет KP.RU. При этом, как свидетельствуют результаты опроса, большинство респондентов все же считают, что расходиться нужно с уважением к семейной жизни.

Так, 59% респондентов уверены, что квартиру и машину действительно надо делить, а вот подарки и премии должны остаться получателю. Делить каждую монетку — просто некрасиво, а у людей должно оставаться уважение друг к другу в память об их союзе.

Так что ж, все сковородки, шторы, коврики и зубные щетки тоже делить поровну? И крупы, и пачку соды? — спросила россиянка.

Еще 19% участников опроса считают, что совместно нажитое имущество нужно делить соответственно вкладу бывших супругов в семейный бюджет.

Никогда не понимал, почему все надо делить пополам. Когда муж заработал на квартиру, а при разводе она делится пополам, какое отношение к ней имеет жена, — отметил один из респондентов.

При этом 5% проголосовавших выразили мнение, что раздел имущества должен зависеть от причины развода. Если один бил другого, изменял ему или выпивал, то и рассчитывать должен на меньшую долю.

Оставшиеся 2% проголосовали за «другое».

Исследование проводилось в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram и Viber. Участниками опроса стали 5,1 тысячи россиян.

Ранее в Омске 42-летнего египтянина, который заказал своих супругу и знакомую киллеру, приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Таким образом он хотел решить бракоразводные вопросы — женщина хотела, чтобы дочь осталась жить с ней. Кроме того, развод предполагал раздел имущества.