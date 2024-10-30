Психолог дал советы, как найти друзей после 40 лет

О том, что друзей с каждым десятилетием становится все меньше, знают все. У каждого из нас в жизни происходят перемены, которые влекут за собой смену окружения. Психолог Анна Шилова рассказала, почему близких по духу людей у 40-летних сегодня меньше всего.

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Чем больше обязательства, тем меньше друзей

Взрослая жизнь накладывает на нас множество ограничений. У нас не так много времени даже на себя, ведь приходится активно работать, нести ответственность за детей, помогать старшим родственникам, поддерживать в тонусе отношения с партнером и т. д. По словам психолога, пика эмоционального напряжения наша жизнь достигает примерно к 40 годам, хотя эти рамки весьма условны.

Сложно и тем, кто остался с нами, и новые не спешат появляться

Особенно непросто бывает в том случае, если общительный человек в принципе не может сформировать новый круг общения в определенном возрасте. Как говорит наш эксперт, основная проблема в том, что мы становимся категоричными и не спешим разменивать свой эмоциональный комфорт в угоду другому человеку, а дружба, как и любые другие отношения, требует постоянной работы и умения идти на компромиссы. Психолог:

«Представьте, что вы встретили такого же упертого в своих представлениях человека, который, как и вы, не готов мириться с определенными моментами в общении. О каком доверии тут может идти речь?»

Не забываем и о людях, которые прошли с нами определенный путь и остались в нашей жизни. Чтобы сохранить их лояльность и самому остаться для них хорошим другом, стоит обратить внимание на качество ваших отношений со старыми друзьями, а ведь все мы неизбежно меняемся.

Зачем нам друзья

Некоторые люди уверены, что с появлением семьи, необходимость в дружеских связях отпадает. Наш эксперт категорически с этим не согласна. Друзья необходимы для поддержания психологического здоровья, с ними мы можем разгрузиться так, как не можем позволить себе с партнером, все же это кардинально разные виды отношений, но оба завязаны на взаимопонимании.

Как найти и сохранить новые дружеские контакты с людьми в любом возрасте

Уважайте чужое мнение

В большинстве случаев, недомолвки и нежелание принять чужое мнение становятся основной причиной для разрыва отношений, которые только начали завязываться. Как уже говорил наш эксперт, с возрастом мы теряем гибкость мышления и жестко подстраиваем жизнь под свои интересы. Без взаимного уважения невозможно построить даже приятельские отношения, не говоря уже о дружеских.

Умение вести диалог

Любые проблемы, будь-то проблемы в паре или недопонимания с друзьями, решаются с помощью обсуждения. Этим способом пользуются далеко не все, предпочитая перекладывать ответственность за разлад на второго человека. Однако без данного навыка вы просто потеряете те контакты, которые уже успели наработать.

Интересуйтесь разными сферами жизни

Чем более интересный вы человек, тем больше людей будут тянуться к вам. Идеально, если у вас есть хобби. Как правило, в сообществах по интересам можно найти людей, с которыми вас, возможно, будет связывать большее, чем просто совместный досуг.