Переписка в Сети: когда ее можно считать изменой

В современном мире измена начинается далеко за пределами спальни, более того, люди могу даже не видеться лично до определенного момента. О том, является ли переписка с соцсетях изменой, нам рассказал сексолог Егор Кошелев.

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Что такое измена в принципе

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Как говорит наш эксперт, для каждого человека существуют свои рамки в отношениях, и для некоторых действительно интимное злодеяние совершается уже на этапе лайков в соцсетях. Другое дело, если вы успели обговорить лимиты в отношения в самом начале, и человек, зная о них, грубо их нарушает, можно говорить о том, что мнение партнера не является значимым, а значит, ничто не мешает начать строить эмоциональную связь с более комфортным партнером.

Почему люди решаются вести переписки на стороне

В любом случае подобные действия одного из партнеров говорят о проблемах в паре. Кто-то отправляется в Сеть на поиски подтверждения своей привлекательности, если недополучает этого со своим любимым человеком, кому-то важно в принципе иметь запасной вариант на случай разрыва отношений. Как говорит сексолог, причина может быть в холодности партнера — переписка часто является способом вызвать эмоции у другого человека. Однако ни одна из этих ситуаций не является здоровой основой отношений.

Любая переписка — измена. Или нет?

Специалисты настаивают, что изменой может считаться лишь та ситуация, когда человек успел привязаться как минимум на эмоциональном уровне к собеседнику или собеседнице. Далее, как правило, идет стремление физического сближения, когда начинаются разговоры о встрече и обсуждение совместного досуга.

Как поступить, если партнер ведет неоднозначные переписки с противоположным полом в Сети

Решать проблему на эмоциях точно не стоит. Дайте себе время остыть и точно для себя поймите — есть ли у вас доказательства неверности и правильно ли вы все поняли. Сексолог рекомендует задать себе следующие вопросы:

Какие проблемы есть в вашей паре, но вы их не обсуждаете;

Какие чувства у вас к вашему партнеру;

Чего вам не хватает в настоящих отношениях.

Обязательно поговорите с партнером, если с обеих сторон есть чувства и желание работать над отношениями, шанс есть у любой пары.