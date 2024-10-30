Как женщине составить привлекательную анкету для сайта знакомств

Три совета для идеальной анкеты на сайте знакомств: женщинам на заметку
Некоторым женщинам приходится искать спутника жизни годами. Многие из них пользуются сайтами знакомств. Вот рекомендации, которые помогут составить идеальную анкету.
Для начала выберете подходящие фото. Откровенные снимки не подойдут, поскольку достойных мужчин они вряд ли привлекут. Не используйте много ретуши на кадрах. Фото должны быть узнаваемыми.
В анкете обозначьте, какого мужчину вы ищете. Постарайтесь настроить характеристики под себя.
Не несите негатив в своем описании. Некоторые женщины пишут, какого мужчину они не хотят видеть рядом с собой, но это лишь отпугивает поклонников.
Ранее психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования Алексей Русакевич рассказал, что искренность, улыбка и открытость способны вызвать у человека симпатию, которая затем может перетечь во влюбленность. По его словам, к увлечениям партнера важно проявлять интерес и предлагать ему помощь.