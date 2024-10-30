Как женщине составить привлекательную анкету для сайта знакомств

Некоторым женщинам приходится искать спутника жизни годами. Многие из них пользуются сайтами знакомств. Вот рекомендации, которые помогут составить идеальную анкету.

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Для начала выберете подходящие фото. Откровенные снимки не подойдут, поскольку достойных мужчин они вряд ли привлекут. Не используйте много ретуши на кадрах. Фото должны быть узнаваемыми.

В анкете обозначьте, какого мужчину вы ищете. Постарайтесь настроить характеристики под себя.

Не несите негатив в своем описании. Некоторые женщины пишут, какого мужчину они не хотят видеть рядом с собой, но это лишь отпугивает поклонников.

Ранее психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования Алексей Русакевич рассказал, что искренность, улыбка и открытость способны вызвать у человека симпатию, которая затем может перетечь во влюбленность. По его словам, к увлечениям партнера важно проявлять интерес и предлагать ему помощь.